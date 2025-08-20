«Ο βασιλιάς των crypto» δηλώνει ένοχος σε υπόθεση-βόμβα που προκάλεσε κατάρρευση 40 δισ. δολαρίων

Ο Νοτιοκορεάτης επιχειρηματίας Do Kwon, συνιδρυτής της Terraform Labs, παραδέχτηκε την ενοχή του σε κατηγορίες απάτης που συνδέονται με μία από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων – ζημιές που άγγιξαν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση Kwon έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ηχηρών δικών στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, λίγους μόλις μήνες μετά την καταδίκη του Sam Bankman-Fried της FTX, του οποίου το «βασίλειο» των 32 δισ. δολαρίων κατέρρευσε επίσης με πάταγο.

Ο 33χρονος Kwon εμφανίστηκε την Τρίτη (19 Αυγούστου) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και παραδέχτηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση και ηλεκτρονική απάτη, ενώπιον του δικαστή Paul Engelmayer.

Ο Kwon είχε αναπτύξει δύο κρυπτονομίσματα που έγιναν η καρδιά της μεγάλης κρίσης: το TerraUSD, ένα «stablecoin» που υποτίθεται ότι θα διατηρούσε σταθερή αξία στο 1 δολάριο, και το Luna, ένα πιο παραδοσιακό crypto που συνδεόταν άμεσα με την πορεία του TerraUSD. Όταν το TerraUSD έχασε το «δέσιμό» του με το δολάριο το 2021, ο Kwon διαβεβαίωνε τους επενδυτές ότι το πρόβλημα διορθώθηκε αυτόματα μέσω του «Terra Protocol». Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε, είχε πληρώσει μυστικά μια εταιρεία συναλλαγών για να αγοράσει τεράστιες ποσότητες TerraUSD, ανεβάζοντας τεχνητά την τιμή.

Η εξαπάτηση οδήγησε σε μαζικές επενδύσεις και εκτόξευσε την αξία του Luna στα 50 δισ. δολάρια την άνοιξη του 2022. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, όμως, όλα κατέρρευσαν, με τα δύο νομίσματα να μηδενίζονται σχεδόν πλήρως και να παρασύρουν την αγορά των crypto σε ένα από τα μεγαλύτερα κραχ της ιστορίας.

Αρχικά, ο Kwon αντιμετώπιζε εννέα κατηγορίες – από ξέπλυμα χρήματος μέχρι απάτη σε τίτλους και εμπορεύματα – και δήλωνε αθώος. Η αλλαγή στάσης του ήρθε μετά από συμφωνία με την Εισαγγελία του Μανχάταν. «Έκανα ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις. Δεν αποκάλυψα ότι μια εταιρεία συναλλαγών επενέβη για να αποκαταστήσει το peg. Αυτό που έκανα ήταν λάθος», είπε ο ίδιος στο δικαστήριο.

Τώρα κινδυνεύει με ποινή έως 25 χρόνια κάθειρξης, αν και οι εισαγγελείς δηλώνουν διατεθειμένοι να προτείνουν μέχρι 12, εφόσον συνεχίσει να συνεργάζεται. Η καταδίκη του θα ανακοινωθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Kwon έχει ήδη αποδεχθεί πρόστιμο 80 εκατ. δολαρίων και ισόβια απαγόρευση ενασχόλησης με κρυπτονομίσματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ύψους 4,55 δισ. δολαρίων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Παράλληλα, κρατείται από τα τέλη του 2024, όταν εκδόθηκε από το Μαυροβούνιο, και αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες και στη Νότια Κορέα.