«Ο βασιλιάς των crypto» δηλώνει ένοχος σε υπόθεση-βόμβα που προκάλεσε κατάρρευση 40 δισ. δολαρίων

Η υπόθεση Kwon έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ηχηρών δικών στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, λίγους μόλις μήνες μετά την καταδίκη του Sam Bankman-Fried της FTX, του οποίου το «βασίλειο» των 32 δισ. δολαρίων κατέρρευσε επίσης με πάταγο

Newsbomb

«Ο βασιλιάς των crypto» δηλώνει ένοχος σε υπόθεση-βόμβα που προκάλεσε κατάρρευση 40 δισ. δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νοτιοκορεάτης επιχειρηματίας Do Kwon, συνιδρυτής της Terraform Labs, παραδέχτηκε την ενοχή του σε κατηγορίες απάτης που συνδέονται με μία από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων – ζημιές που άγγιξαν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση Kwon έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ηχηρών δικών στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, λίγους μόλις μήνες μετά την καταδίκη του Sam Bankman-Fried της FTX, του οποίου το «βασίλειο» των 32 δισ. δολαρίων κατέρρευσε επίσης με πάταγο.

Ο 33χρονος Kwon εμφανίστηκε την Τρίτη (19 Αυγούστου) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και παραδέχτηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση και ηλεκτρονική απάτη, ενώπιον του δικαστή Paul Engelmayer.

crypto.jpg

Ο Kwon είχε αναπτύξει δύο κρυπτονομίσματα που έγιναν η καρδιά της μεγάλης κρίσης: το TerraUSD, ένα «stablecoin» που υποτίθεται ότι θα διατηρούσε σταθερή αξία στο 1 δολάριο, και το Luna, ένα πιο παραδοσιακό crypto που συνδεόταν άμεσα με την πορεία του TerraUSD. Όταν το TerraUSD έχασε το «δέσιμό» του με το δολάριο το 2021, ο Kwon διαβεβαίωνε τους επενδυτές ότι το πρόβλημα διορθώθηκε αυτόματα μέσω του «Terra Protocol». Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε, είχε πληρώσει μυστικά μια εταιρεία συναλλαγών για να αγοράσει τεράστιες ποσότητες TerraUSD, ανεβάζοντας τεχνητά την τιμή.

Η εξαπάτηση οδήγησε σε μαζικές επενδύσεις και εκτόξευσε την αξία του Luna στα 50 δισ. δολάρια την άνοιξη του 2022. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, όμως, όλα κατέρρευσαν, με τα δύο νομίσματα να μηδενίζονται σχεδόν πλήρως και να παρασύρουν την αγορά των crypto σε ένα από τα μεγαλύτερα κραχ της ιστορίας.

Αρχικά, ο Kwon αντιμετώπιζε εννέα κατηγορίες – από ξέπλυμα χρήματος μέχρι απάτη σε τίτλους και εμπορεύματα – και δήλωνε αθώος. Η αλλαγή στάσης του ήρθε μετά από συμφωνία με την Εισαγγελία του Μανχάταν. «Έκανα ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις. Δεν αποκάλυψα ότι μια εταιρεία συναλλαγών επενέβη για να αποκαταστήσει το peg. Αυτό που έκανα ήταν λάθος», είπε ο ίδιος στο δικαστήριο.

Τώρα κινδυνεύει με ποινή έως 25 χρόνια κάθειρξης, αν και οι εισαγγελείς δηλώνουν διατεθειμένοι να προτείνουν μέχρι 12, εφόσον συνεχίσει να συνεργάζεται. Η καταδίκη του θα ανακοινωθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Kwon έχει ήδη αποδεχθεί πρόστιμο 80 εκατ. δολαρίων και ισόβια απαγόρευση ενασχόλησης με κρυπτονομίσματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ύψους 4,55 δισ. δολαρίων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Παράλληλα, κρατείται από τα τέλη του 2024, όταν εκδόθηκε από το Μαυροβούνιο, και αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες και στη Νότια Κορέα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή Σινώπη - Επιχείρησαν εναέρια μέσα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

16:39WHAT THE FACT

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρουί Βιτόρια: «Τελικός οι αναμετρήσεις με την Σαμσουνσπόρ – Θα είναι σκληρά παιχνίδια»

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πηγάδι Ηλείας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άδεια οδήγησης: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν τα δεδομένα για τους οδηγούς

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ποδοσφαιριστής πέθανε μπροστά στα μάτια της μητέρας του πριν την πρώτη του προπόνηση στη νέα του ομάδα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ο βασιλιάς των crypto» δηλώνει ένοχος σε υπόθεση-βόμβα που προκάλεσε κατάρρευση 40.000.000.000 δολαρίων

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Equipe: «Προς Τραμπζονσπόρ ο Ρενάτο Σάντσες»

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός - Απανθρακώθηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους που φλεγόταν μετά την πρόσκρουση του φορτηγού οι τρεις νεκροί - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Martha Nolan-O'Slatarra: Το ξέσπασμα του συντρόφου της σχεδιάστριας μόδας στην κηδεία της - Πιθανός ο θάνατός της από υπερβολική δόση ναρκωτικών

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το εποικιστικό σχέδιο Ε1 που ενταφιάζει την ιδέα Παλαιστινιακού κράτους

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο αθέατος πόλεμος Κίνας-Ινδίας: Το Πεκίνο «αρπάζει» φθηνό ρωσικό πετρέλαιο που δεν θα παραλάβει το Νέο Δελχί μετά τις κυρώσεις Τραμπ

15:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη Τούρκων μαφιόζων

15:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάσι: «Έμπειρη και με ποιότητα η ΑΕΚ»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ έβαλε φωτιά σε γκισέ

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος - Για fake news καταγγέλλει τον δήμο το υπουργείο Πολιτισμού και τονίζει: «Η περίφραξη στην Πορτάρα θα παραμείνει ως έχει μέχρι 27/9»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

16:39WHAT THE FACT

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν σκαρφαλώνουν

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός - Απανθρακώθηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους που φλεγόταν μετά την πρόσκρουση του φορτηγού οι τρεις νεκροί - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτικά φορτισμένο δελφίνι κυνηγάει κολυμβήτριες - «Μείνετε μακριά του» η έκκληση των Αρχών

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ποδοσφαιριστής πέθανε μπροστά στα μάτια της μητέρας του πριν την πρώτη του προπόνηση στη νέα του ομάδα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο αθέατος πόλεμος Κίνας-Ινδίας: Το Πεκίνο «αρπάζει» φθηνό ρωσικό πετρέλαιο που δεν θα παραλάβει το Νέο Δελχί μετά τις κυρώσεις Τραμπ

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

15:06ΚΑΙΡΟΣ

ECMWF και Ιταλοί «μίλησαν» - Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Martha Nolan-O'Slatarra: Το ξέσπασμα του συντρόφου της σχεδιάστριας μόδας στην κηδεία της - Πιθανός ο θάνατός της από υπερβολική δόση ναρκωτικών

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατασκήνωση με κατσαρολικά και ίντερνετ 650 μέτρα κάτω από το έδαφος - Τι είδαν οι ερευνητές στα άδυτα του βαθύτερου σπηλαίου της χώρας - Βίντεο, εικόνες

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, αλλά ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου του - Παλαιότερο το βίντεο που κυκλοφόρησε

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ