Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

Άγριο ξύλο ξέσπασε σε κρουαζιερόπλοιο με τους επιβάτες να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια για κοτομπουκιές.

«Πού είναι η ασφάλεια;», φώναζε ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, τη στιγμή που οι άλλοι είχαν επιδοθεί σε ανελέητο ξύλο. Γυναίκες και άντρες έριχναν μπουνιές και κλωτσιές, όπως μπορείτε να δείτε.

Πιάστηκαν στα χέρια οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου

Κάποιοι από την ασφάλεια του πλοίου προσπάθησαν να σταματήσουν τον καυγά, με έναν να φεύγει από τον χαμό για να ενημερώνει τι συμβαίνει.

«Ο καυγάς ξέσπασε πάνω από τον πάγκο για τις κοτομπουκιές», ανέφερε ο άνθρωπος που απαθανάτισε το άγριο ξύλο. «Δεν ήμασταν αρκετά κοντά για να γνωρίζουμε πώς και γιατί ξεκίνησε το ξύλο, απλά ξέραμε ότι ήταν στην ουρά για φαγητό».

Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο λόγος της άγριας επίθεσης στο πλοίο Carnival Sunshine, που απέπλευσε την περασμένη Πέμπτη από το Μαΐάμι και έκανε δύο στάσεις στις Μπαχάμες.