Χαλκ Χόγκαν: Ίσως ο θάνατός του οφείλεται σε ιατρικό λάθος - Τι αμφισβητεί η κόρη του

Η αποξενωμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας, καθώς πιστεύεται ότι η σορός του δεν έχει αποτεφρωθεί ακόμη.

Χαλκ Χόγκαν: Ίσως ο θάνατός του οφείλεται σε ιατρικό λάθος - Τι αμφισβητεί η κόρη του

Ο Hulk Hogan ποζάρει κατά τη διάρκεια της παρέλασης Krewe of Bacchus Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη, στις 3 Φεβρουαρίου 2008

Ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό στο σπίτι του στη Φλόριντα και μέχρι τώρα τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του δεν έχουν γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με το TMZ, είναι πιθανό ο Χαλκ Χόγκαν να έπεσε θύμα ιατρικής αμέλειας. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ένας εργοθεραπευτής ήταν παρών στην κατοικία του θρύλου της πάλης στη Φλόριντα όταν σταμάτησε να αναπνέει.

Σύμφωνα με την έκθεση (η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί) ο θεραπευτής είπε στους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν ότι ο Χαλκ Χόγκαν ήταν θύμα ιατρικής αμέλειας. Ο θεραπευτής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επέμβασης (δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της καρδιάς του ή για επέμβαση στον αυχένα), ο χειρουργός «έκοψε» ένα νεύρο του.

Πρόκειται για ένα νεύρο που διεγείρει το διάφραγμα, το οποίο ελέγχει την αναπνοή. Πηγές είπαν στο TMZ ότι ο Χαλκ Χόγκαν δεν είχε κάποιο επεισόδιο σφιξίματος στο στήθος πριν από τον θάνατό του, αλλά απλώς σταμάτησε να αναπνέει.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν η σύζυγός του, Σκάι, που σήμανε συναγερμό όταν σταμάτησε η αναπνοή του και έκανε την κλήση στο 911.

Αναφέρουν επίσης ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των αστυνομικών στο σημείο όπου μίλησαν για όσα τους είχε πει ο θεραπευτής, και αυτό έγινε σε κάμερα σώματος.

Η αποξενωμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας, καθώς πιστεύεται ότι η σορός του δεν έχει αποτεφρωθεί ακόμη.

