Παραδοχή Μάριο Ντράγκι: «Η ψευδαίσθηση ότι η ΕΕ είναι παγκόσμια δύναμη εξανεμίστηκε»

Μια σκληρή αλήθεια έχουν αποκαλύψει τα γεγονότα του 2025, σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να πιστεύει ότι η μεγάλη οικονομία της, της προσφέρει παγκόσμια δύναμη και επιρροή».

«Αυτή η χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε ομιλία του στην παραθαλάσσια πόλη Ρίμινι.

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε τους δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και μακροχρόνιος σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

«Ο ίδιος σύμμαχος μας πίεσε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες – μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να είχαμε πάρει ούτως ή άλλως -, αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανώς δεν αντανακλούν τα συμφέροντα της Ευρώπης», συμπλήρωσε, εγείροντας προβληματισμό.

Ο Ντράγκι χαρακτήρισε την ΕΕ «θεατή» στις συγκρούσεις στο Ιράν και τη Γάζα και είπε ότι η Ένωση διαδραμάτισε «σχετικά περιθωριακό ρόλο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε περισσότερο στην παροχή βοήθειας στη χώρα και είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης».

Ο Ιταλός πολιτικός και πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζει εδώ και καιρό στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πέρυσι, εξέδωσε μια σημαντική έκθεση που περιείχε λεπτομερείς συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

«Αυτά τα γεγονότα έχουν διαλύσει κάθε ψευδαίσθηση ότι η οικονομική διάσταση από μόνη της εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή γεωπολιτικής ισχύος», είπε στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο.