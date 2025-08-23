Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 6 μαχητές στα νοτιοανατολικά της χώρας
Δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση στο νοτιοανατολικό Ιράν
Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι μαχητές σε σύγκρουση σήμερα (23/08) στο νοτιοανατολικό Ιράν, μία ημέρα αφότου πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι χώρος σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.
Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς από αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.
