Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

Η Ρωσίδα ορειβάτης Ναταλία, γνωστή και ως Νατάσα Ναγκοβιτσίνα, έχει παγιδευτεί σε υψόμετρο 22.965 ποδιών στην κορυφή Victory Peak στο Κιργιζιστάν

Ένας διασώστης έχασε την ζωή του προσπαθώντας βοηθήσει μια γυναίκα με σπασμένο πόδι που έχει κολλήσει σε ένα βουνό σε υψόμετρο 6.700 μέτρων, την ώρα που οι προσπάθειες διάσωσης ακυρώθηκαν μετά από δέκα ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτης Ναταλία, γνωστή και ως Νατάσα Ναγκοβίτσνα, βρίσκεται παγιδευμένη στην κορυφή Victory Peak στο Κιργιζιστάν.

Η Ναγκοβιτσίνα, η οποία εθεάθη μέσω drone να κινείται τελευταία φορά πριν από τρεις σε μέρες, τραυματίστηκε στις 12 Αυγούστου, με τον σύντροφό της στην αναρρίχηση να επέστρεψε πιο κάτω στο βουνό για να φέρει βοήθεια.

Από τότε όμως, η θερμοκρασία έχει πέσει στους -23 °C και πολλές προσπάθειες διάσωσης έχουν καταλήξει σε τραγωδία.

Ο 49χρονος Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια, ήταν ένας από αυτούς που προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, ο οποίος κατάφερε να παραδώσει στη Ναγκοβίτσνα έναν υπνόσακο, μια σκηνή, τρόφιμα, νερό και ένα γκαζάκι. Ωστόσο, οι επανειλημμένες προσπάθειες να τη μεταφέρουν κάτω απέτυχαν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο Σινιγκάλια πέθανε στο βουνό έπειτα από παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υποθερμία.

Σήμερα, μια τελευταία προσπάθεια διάσωσης της Ναγκοβιτσίνα εγκαταλείφθηκε μόλις 3.600 πόδια κάτω από το σημείο όπου έχει κολλήσει, με τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνονται, καθώς η ομάδα έλαβε εντολή να επιστρέψει.

Προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης έγιναν με δύο ξεχωριστά ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοπτέρου Mi-8 του υπουργείου Άμυνας του Κιργιζιστάν, το οποίο συνετρίβη κατά την προσπάθειά του να τη διασώσει.

Ο Ντμίτρι Γκρέκοφ, επικεφαλής της διάσωσης και του καταυλισμού στη Victory Pick, δήλωσε σήμερα ότι ο έμπειρος ορειβάτης Βιτάλι Ακίμοφ ηγήθηκε μιας ομάδας που προσπάθησε να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται η Ναγκοβίτσνα. Ωστόσο, το πλήρωμα αναγκάστηκε να επιστρέψει όταν άρχισε να υποφέρει από πόνους στην πλάτη λόγω της συντριβής του ελικοπτέρου και η αποστολή εγκαταλείφθηκε.