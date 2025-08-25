Υεμένη:Έξι νεκροί, 90 τραυματίες σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση με τους Χούθι που δηλώνουν πως δρουν σε αλληλεγγύη με τη Γάζα

Υεμένη:Έξι νεκροί, 90 τραυματίες σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ

Άνθρωποι οδηγούν μια μοτοσικλέτα καθώς καπνός αναδύεται μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου ενός πλανήτη ενέργειας και ενός πρατηρίου βενζίνης στη Σαναά της Υεμένης, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025. (AP Photo)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν την Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κλιμάκωση, μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχα πλήγματα στην πρωτεύουσα Σανάα. Οι πληροφορίες προέρχονται από αξιωματούχους της φιλοϊρανικής παράταξης.

Χούθι και στήριξη στη Γάζα

Το σιιτικό κίνημα Χούθι, που ελέγχει σημαντικά τμήματα της Υεμένης, δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις του εναντίον του Ισραήλ αποτελούν πράξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς.

Οι Χούθι εκτοξεύουν τακτικά πυραύλους και drones προς το ισραηλινό έδαφος, αν και τα περισσότερα αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας. Η δράση τους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής αστάθειας, καθώς η Υεμένη μετατρέπεται σε εστία έντασης με διεθνείς προεκτάσεις.

Μετά τα χθεσινά πλήγματα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και το κίνημα απείλησε πως θα «ανταποδώσει» την επίθεση.

Που στόχευσαν οι Ισραηλινοί

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, στα χέρια των Χούθι, έγιναν ισραηλινά πλήγματα εναντίον εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών –ο ένας είχε ήδη γίνει στόχος μια εβδομάδα νωρίτερα–, καθώς και εγκατάστασης των δυνάμεων ασφαλείας κοντά σε μέγαρο της προεδρίας.

«Σε όποιον μας επιτίθεται — αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί — επιτιθέμεθα. Όλη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας», αντέταξε το πολιτικό γραφείο των Χούθι σε ανακοίνωσή του.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, που απέχει κάπου 1.800 χιλιόμετρα από τους τομείς της Υεμένης που ελέγχουν. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως «πιθανότητα αποσυντέθηκε εν πτήσει».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν έγγραφο του στρατού, ο πύραυλος αυτός για πρώτη φορά έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Οι επιθέσεις των Χούθι

Πέρα από τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι Χούθι ξανάρχισαν τον Ιούλιο, έπειτα από παύση μερικών μηνών, να βάζουν στο στόχαστρο πλοία στα ανοικτά της Υεμένης που κατ’ αυτούς συνδέονται με το εβραϊκό κράτος.

Τον Μάιο, είχαν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, αλλά κατόπιν ξεκαθάρισαν πως αυτή δεν αφορούσε το Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Το Ισραήλ «πρέπει να ξέρει πως δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Γάζα, όποιες θυσίες κι αν χρειαστούν», ανέφερε χθες μέσω X ο Άμπντελ Καντέρ αλ Μουρτάντα, στέλεχος του κινήματος.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε βομβαρδισμούς αντιποίνων, κυρίως από αέρος, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, πλήττοντας επανειλημμένα λιμάνια στο δυτικό τμήμα της χώρας και το αεροδρόμιο στη Σανάα.

