Σειρήνες τώρα στο Τελ Αβίβ - Πύραυλος από την Υεμένη
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή, πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πόλο: Συνεχίζονται οι επιτυχίες – Στα ημιτελικά η Εθνική Εφήβων!
15:09 ∙ WHAT THE FACT