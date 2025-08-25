Νιγηρία: Η Πολεμική Αεροπορία διέσωσε δεκάδες ομήρους των τζιχαντιστών - Κυρίως γυναικόπαιδα

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται όλοι οι απαχθέντες από την επίθεση σε τζαμί, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 50 νεκρούς

Τουλάχιστον 76 όμηροι απαγωγής, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, διασώθηκαν από τη Νιγηριανή Πολεμική Αεροπορία (NAF) έπειτα από στοχευμένο αεροπορικό πλήγμα στο κρησφύγετο ενός διαβόητου ληστή στην πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Οι επιδρομές του Σαββάτου στον λόφο Πάουα, στην περιοχή Κανκάρα, είχαν ως στόχο έναν αρχηγό συμμορίας γνωστό ως Μπαμπάρο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε πραγματοποιήσει θανατηφόρα επίθεση σε τζαμί στην πόλη Μαλιουμφάσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας της πολιτείας Κατσίνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται όλοι οι απαχθέντες από την επίθεση στο τζαμί, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 50 νεκρούς.

«Ωστόσο, σημειώθηκε με λύπη ότι ένα παιδί έχασε τραγικά τη ζωή του κατά τη διάρκεια της ομηρίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η δυτικοαφρικανική χώρα παλεύει εδώ και χρόνια με απαγωγές που πραγματοποιούνται από εγκληματικές συμμορίες και τρομοκρατικές οργανώσεις, κυρίως στις βορειοδυτικές και βόρειο-κεντρικές περιοχές. Τέτοιες επιθέσεις έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, παρά τα κυβερνητικά μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν τακτικούς βομβαρδισμούς του στρατού εναντίον τρομοκρατικών ομάδων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τουλάχιστον 45 γυναίκες και παιδιά απήχθησαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε πέντε χωριά μέσα στη νύχτα στην πολιτεία Ζαμφάρα. Λίγες μέρες πριν, ένοπλοι με μοτοσικλέτες είχαν σκοτώσει 11 ανθρώπους και απήγαγαν άλλους 70 στο Σαμπονγκαρίν Ντάμρι, σε αυτό που τα τοπικά μέσα χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη απαγωγή της χρονιάς.

Στα τέλη Ιουλίου, 38 άνθρωποι που είχαν απαχθεί από το χωριό Μπάνγκα, επίσης στη Ζαμφάρα, σκοτώθηκαν από τους απαγωγείς τους παρά την καταβολή λύτρων άνω των 50 εκατομμυρίων νάιρα (περίπου 33.000 δολάρια).

Το Σάββατο, ο Επίτροπος Εσωτερικής Ασφάλειας της πολιτείας Κατσίνα, Νασίρ Μουάζου, δήλωσε ότι το αεροπορικό πλήγμα της NAF αποτελεί «μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εξάρθρωση των κρησφύγετων των εγκληματιών, την αποδυνάμωση των δικτύων τους και τον τερματισμό του κύκλου δολοφονιών, απαγωγών και εκβιασμών που ταλαιπωρούν αθώους πολίτες».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση το Σάββατο, οι Νιγηριανές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκότωσαν περισσότερους από 35 ύποπτους τζιχαντιστές σε αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο Κουμσέ, στην πολιτεία Μπόρνο, κοντά στα σύνορα της χώρας με το Καμερούν. Οι αντάρτες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή μετά από αποτυχημένες επιθέσεις κατά χερσαίων δυνάμεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NAF, Εχίμεν Ετζοντάμε.

