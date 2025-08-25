Συνετρίβη ελικόπτερο στην Αγγλία - Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές σύμφωνα με το Skynews επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή του ελικοπτέρου και ότι ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ σήμερα το πρωί» δήλωσε η αστυνομία του Χαμπσάιρ και της Νήσου Γουάιτ.

«Συνολικά τέσσερα άτομα επέβαιναν στο πλοίο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε σοβαρή κατάσταση.»

«Οι προσπάθειες επικοινωνίας και υποστήριξης των οικογενειών τους, συνεχίζονται» πρόσθεσε λέγοντας ότι προς το παρόν δεν σχολιάζει τις συνθήκες του δυστυχήματος αλλά ότι υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων».

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, όπως μετάδιδε νωρίτερα το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.