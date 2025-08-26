Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

Η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά My Prisoner's Yard, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η Ετσεγκί νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης και απεβίωσε την Κυριακή. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, μόνο λίγοι άνθρωποι στον χώρο του ισπανικού κινηματογράφου γνώριζαν τη διάγνωσή της.

Η Βερόνικα Ετσεγκί είχε ξεχωρίσει για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως I Am Juani, Bunny and the Bell, Kathmandu Lullaby, Family United, You're Killing Me Susana και The Offering. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου της, προσωπικότητες όπως ο Αντόνιο Μπαντέρας και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες απέτισαν φόρο τιμής στη δημοφιλή ηθοποιό.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας έγραψε στο X/Twitter: «Σήμερα ο ισπανικός κινηματογράφος θρηνεί για τον θάνατο της Βερόνικα Ετσεγκί. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.»

Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.



Mi pésame a su familia, amigos. ? pic.twitter.com/MGxrS40vNt — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανάρτησε: «Σοκαρίστηκα βαθιά από την είδηση του θανάτου της Βερόνικα Ετσεγκί, μιας ηθοποιού με τεράστιο ταλέντο και ταπεινότητα, που μας αφήνει πολύ νωρίς. Στέλνω την ειλικρινή μου αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.»

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven.



Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

Ο Αργεντινός ηθοποιός Χουάν Ντιέγκο Μπότο, γνωστός από την ταινία On the Fringe, δήλωσε: «Σοκαρίστηκα από την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Βερόνικα Ετσεγκί. Μια τεράστια απώλεια για τον κινηματογράφο μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.»

Τα τοπικά μέσα χαρακτήρισαν την Ετσεγκί «ένα από τα ουσιώδη ταλέντα του ισπανικού κινηματογράφου των τελευταίων δύο δεκαετιών», ενώ οι θαυμαστές της την αποκάλεσαν «θρύλο» που έφυγε «πολύ νωρίς». Ένας φαν έγραψε: «Με συγκίνησε βαθιά η ερμηνεία σου στο “I Am Juani” και σε θαύμαζα πολύ. Σήμερα είμαι σοκαρισμένος που έφυγες. Τι θλιβερή μέρα σήμερα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια και τους κοντινούς φίλους σου. Αιωνία σου η μνήμη.»

Το 2015, η Ετσεγκί υποδύθηκε την Έλενα Λεντέσμα στη ψυχολογική θρίλερ σειρά τρόμου Fortitude του Sky Atlantic, πριν αναλάβει τον ρόλο της Μαρία Ροδρίγκες στο Book of Love. Ο τελευταίος τηλεοπτικός της ρόλος ήταν στη σειρά του Apple TV+ Love You To Death, μια ρομαντική κομεντί που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.