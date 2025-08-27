ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης πιτσαρίας προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όσους έτρωγαν από τα σκουπίδια

«Δεν μπορώ να κάθομαι μέσα σε ένα μαγαζί γεμάτο φαγητό και να βλέπω κάποιον να πεινάει έξω από την πόρτα μου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης αναφορικά με το λόγο που αποφάσισε να αναλάβει δράση 

Μια συγκινητική πρωτοβουλία έχει προκαλέσει κύμα αλληλεγγύης στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Ο Κρις Κόλσταντ, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Pizza Man στην πόλη Κολούμπια Χάιτς, παρατήρησε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έψαχναν φαγητό στα σκουπίδια πίσω από το κατάστημά του.

Έτσι, προς τα τέλη του Ιουλίου αποφάσισε να απευθυνθεί δημόσια μέσω Facebook, καλώντας τους να σταματήσουν να τρώνε από τον κάδο και να ζητήσουν βοήθεια απευθείας από εκείνον.

«Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο», έγραψε. «Αν χρειάζεστε φαγητό, ελάτε να μας ζητήσετε. Ακόμη κι αν ντρέπεστε, μπορείτε να μας καλέσετε και θα βρούμε έναν τρόπο να αφήσουμε έξω μια πίτσα χωρίς να χρειαστεί να μας δείτε».

Pizzeria Owner Notices People Eating From Dumpster, Offers Them Free Pizza: 'Nobody Deserves That'

Η ανάρτησή του έγινε αμέσως viral και συγκίνησε την τοπική κοινωνία. Επιχειρήσεις όπως το food truck Nozy’s Grill προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ενώ χάρη σε δωρεές συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.000 δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες. Ένα μήνα αργότερα, το ποσό ξεπέρασε συνολικά τα 4.000 δολάρια.

Ο Κόλσταντ αποκάλυψε ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την πιτσαρία, πριν από έξι χρόνια, έβλεπε ότι άνθρωποι αναζητούσαν φαγητό στα απορρίμματα. Η κατάσταση, όμως, γινόταν όλο και συχνότερη, όπως παρατήρησε. Την ημέρα που δημοσίευσε την ανάρτηση, ένας υπάλληλος τον ενημέρωσε ότι είδε μια γυναίκα να τρώει σκόρδο-ψωμάκια κατευθείαν από τον κάδο.

«Αντί να φας από τα σκουπίδια, το να σου δώσουν κάτι ζεστό και φρέσκο μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα σου», δήλωσε.

Στήριξη στην τοπική κοινωνία

Μέρος των δωρεών δόθηκε στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Southern Anoka Community Assistance (SACA), που λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων στην περιοχή για σχεδόν 50 χρόνια. Η SACA καταγράφει τεράστια αύξηση στις ανάγκες: το 2024 εξυπηρέτησε πάνω από 68.000 ανθρώπους, 35% εκ των οποίων παιδιά, και το 2025 αναμένεται νέο ρεκόρ.

«Η ζήτηση για βοήθεια αυξάνεται συνεχώς από το 2020», τόνισε ο συνδιευθυντής της SACA, Ντέιβ Ρούντολφ, επισημαίνοντας ότι η στήριξη τέτοιων δομών είναι πιο αναγκαία από ποτέ, λόγω της ανόδου των τιμών στα τρόφιμα.

Ένα μήνυμα ανθρωπιάς

Μέχρι σήμερα, ο Κόλσταντ εκτιμά ότι έχει βοηθήσει σχεδόν 100 ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Σε μια συγκινητική στιγμή, μια μητέρα από πολυμελή οικογένεια άφησε ανώνυμο σημείωμα ευχαριστώντας τον για την κρυφή βοήθεια που προσέφερε όταν η οικογένειά της βρέθηκε σε ανάγκη.

«Δεν μπορώ να κάθομαι μέσα σε ένα μαγαζί γεμάτο φαγητό και να βλέπω κάποιον να πεινάει έξω από την πόρτα μου», λέει ο ίδιος.

