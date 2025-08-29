Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Φρίκη στο Μεξικό: Γνωστή ΤikΤoker και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι

Η Esmeralda Ferrer Garibay 

Μια σταρ του TikTok, ο σύζυγός της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο φορτηγάκι στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συζύγου.

Τα άψυχα σώματα της 32χρονης Esmeralda Ferrer Garibay, του 36χρονου συζύγου της Roberto Carlos Gil Licea, καθώς και των δύο παιδιών τους, του 13χρονου Gael Santiago και της 7χρονης Regina, βρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή μέσα σε ένα γκρι φορτηγάκι. Η ταυτότητα της οικογένειας επιβεβαιώθηκε μόλις χθες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Sun.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών εστιάζουν στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Roberto Carlos Gil Licea, ο οποίος εμπορευόταν οχήματα και καλλιεργούσε ντομάτες. Σύμφωνα με το Infobae, οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να τράβηξαν την προσοχή των διαβόητων μεξικανικών καρτέλ. Οι ερευνητές έχουν αποκλείσει ως κίνητρο την διαδικτυακή δραστηριότητα της Esmeralda, τονίζοντας ότι ο σύζυγός της ήταν ο πιθανός στόχος.

Η έρευνα οδήγησε τους επιθεωρητές σε ένα συνεργείο μηχανικών, όπου βρέθηκαν βαλλιστικά στοιχεία και κηλίδες αίματος. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση ότι η οικογένεια δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς σε αυτό το σημείο πριν μεταφερθεί στο φορτηγό. Η οικογένεια είχε πρόσφατα μετακομίσει στην Γουαδαλαχάρα από την πατρίδα τους, το Μιτσοακάν, για επαγγελματικούς λόγους.

Οι σοροί των τεσσάρων θυμάτων έχουν ήδη παραδοθεί στους συγγενείς τους.

*Με πληροφορίες από Thesun

