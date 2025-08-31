ΗΠΑ: Υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας στις εκλογές - Περιορισμοί στην επιστολική ψήφοι
Καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα καθιστά στο εξής υποχρεωτική για όλους τους ψηφοφόρους την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα.
«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
«Επίσης, καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
