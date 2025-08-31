Γροιλανδία: Επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών - Πώς σχετίζεται με τις πιέσεις Τραμπ

Η επίσκεψη Μπαρό ακολουθεί την πρόσφατη αποκάλυψη της δανικής τηλεόρασης ότι τρεις Αμερικανοί που συνδέονται με τον πρόεδρο Τραμπ ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις άσκησης επιρροής στη Γροιλανδία.

Newsbomb

Γροιλανδία: Επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών - Πώς σχετίζεται με τις πιέσεις Τραμπ

Ο υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας Jean-Noel Barrot, αριστερά, και ο Κύπριος ομόλογός του Κωνσταντίνος Κόμπος μιλούν στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντησή τους στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών στην πρωτεύουσα Λευκωσία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έφθασε χθες Σάββατο στη Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον λαό του νησιού, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την επιθυμία να προσαρτήσει.

Η επίσκεψη Μπαρό ακολουθεί την πρόσφατη αποκάλυψη της δανικής τηλεόρασης ότι τρεις Αμερικανοί που συνδέονται με τον πρόεδρο Τραμπ ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις άσκησης επιρροής στη Γροιλανδία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επισκέπτεται το νησί κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ. «Αυτή η επίσκεψη θα υπογραμμίσει το βάθος των διμερών δεσμών φιλίας με σχέσεων και θα καταδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον λαό της, απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο λιμάνι της Νουούκ, ο Μπαρό επισκέφθηκε το Σάββατο ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο, το BSAM Garonne. «Πρόκειται για περιοχές που είναι βέβαια μακρινές, αλλά σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μορφή σύγκρουσης, μια νέα μορφή επιθετικότητας. Γι’ αυτό και η Γαλλία, μια σημαντική ναυτική δύναμη, είναι παρούσα εδώ σήμερα», τόνισε.

Ο Μπαρό θα συναντηθεί σήμερα με τον γροιλανδό πρωθυπουργό Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν και την ΥΠΕΞ Μότσφελντ και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία στα μέσα Ιουνίου προκειμένου να εκφράσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τον λαό της, ενώ επέκρινε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονταν τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισεκ. δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:09ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών - Πώς σχετίζεται με τις πιέσεις Τραμπ

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Μεταβαίνει στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΣ - Θα μείνει για τη στρατιωτική παρέλαση

03:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός έφεδρος στη Γάζα – Ο 900ός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του από τον Οκτώβριο του 2023

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Σινουάρ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρήτη: Διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας στα Σφακιά μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μονοπάτι

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει την δολοφονία του «πρωθυπουργού» των Χούθι

00:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα βετεράνο επιβίωσης - Ασφυκτικός θάνατος με σακούλα στο κεφάλι για τα τρία κοριτσάκια

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Μεταβαίνει στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΣ - Θα μείνει για τη στρατιωτική παρέλαση

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρόλεϊ και η ιστορία τους: Από το ξήλωμα των γραμμών του τραμ το 1953 στην απόφαση για κατάργηση των «trolleybuses»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ