Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη βόρεια Γαλλία - 1 νεκρός και 5 τραυματίες

Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα πλήθος έξω από μπαρ στη βόρεια Γαλλία, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα πέντε, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Évreux της Νορμανδίας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/08).

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το κίνητρο της τρομοκρατίας έχει αποκλειστεί. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες και μια γυναίκα.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύς», δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας Rémi Coutin. Από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν, τα δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση έλαβε χώρα μετά από μια διαμάχη μεταξύ μιας νεαρής γυναίκας και αρκετών ανδρών, σύμφωνα με τον Coutin, με το προσωπικό να συνοδεύει τους πελάτες του μπαρ έξω.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η διαμάχη «εξελίχθηκε και κατέληξε σε μια τρομερή τραγωδία» όταν ένας άνδρας μπήκε σε ένα όχημα και «εσκεμμένα έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα προς το πλήθος έξω από το κατάστημα».

Ο Guy Lefrand, δήμαρχος του Évreux, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη μπροστά από το La Winery στη λεωφόρο Winston Churchill. Ξέσπασε καβγάς, προκαλώντας αναταραχή στο πλήθος, και ένα όχημα χτύπησε αρκετούς ανθρώπους».

Ο Lefrand σημείωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους».

Επαινώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία για την ανταπόκρισή τους, ο δήμαρχος πρόσθεσε: «Η κατάσταση έχει πλέον ηρεμήσει. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας».

