Politico: Το «φάντασμα» της ελληνικής κρίσης χρέους στοιχειώνει τη Γαλλία

Ο Μπαϊρού προειδοποίησε ότι, χωρίς περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας,

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού φαίνεται να οδεύει προς αναπόφευκτη ήττα, αφήνοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με το φάσμα μιας βαριάς πολιτικής και οικονομικής αστάθειας.

Σενάρια διαδοχής κυκλοφορούν έντονα, με τα ονόματα του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν να προβάλλουν ως πιθανοί αντικαταστάτες. Και οι δύο ανήκουν στο συντηρητικό κόμμα Les Républicains, αλλά παραμένουν κοντά στον Μακρόν από το 2017. Η θέση του πρωθυπουργού χαρακτηρίζεται από αδιέξοδο και κοινωνική ένταση, καθιστώντας την αντικατάστασή του «πολιτική αποστολή αυτοκτονίας».

Η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Ο Μπαϊρού προειδοποίησε ότι, χωρίς περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας, όπου η αδυναμία πολιτικής συναίνεσης είχε οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις και πίεση στις αγορές. Η αναφορά στην ελληνική κρίση χρησιμοποιείται πλέον ως «καμπανάκι» για την πιθανή πορεία της Γαλλίας, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Παράλληλα, η κοινωνική ένταση αυξάνεται. Μαζικές διαδηλώσεις προγραμματίζονται αμέσως μετά την πιθανή αποχώρηση Μπαϊρού, με πολιτικούς αναλυτές να προειδοποιούν για κίνδυνο συνδυασμένης πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Ο Μακρόν προς το παρόν αποφεύγει πρόωρες εκλογές, φοβούμενος νέο πολιτικό αδιέξοδο και επανάληψη της κατάστασης που προκάλεσαν οι αιφνιδιαστικές κάλπες του καλοκαιριού.

Σενάρια για τεχνοκρατική κυβέρνηση, κατά τα ιταλικά πρότυπα, συναντούν δυσκολίες, καθώς τα κόμματα εστιάζουν ήδη στις δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους και στην προεδρική αναμέτρηση του 2027. Ο Μπαϊρού επιχειρεί να αποχωρήσει με τρόπο που θα ενισχύσει το πολιτικό του προφίλ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον ηγέτη που αντιμετώπισε το δημοσιονομικό χάος και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ελληνικού τύπου κρίσης χρέους.

Η Γαλλία εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη καμπή. Η πολιτική αβεβαιότητα, οι δημοσιονομικές πιέσεις και η κοινωνική αναταραχή θέτουν υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την ικανότητα του Μακρόν να αποφύγει μια βαθύτερη κρίση, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

