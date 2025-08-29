Το μήνυμα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη: «Δεν θα γίνουμε Γαλλία» - Επίθεση σε Ανδρουλάκη για 13ο μισθό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το γεωοικονομικοπολιτικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κρίση της Γαλλίας, μίας από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας.

Ενόψει μάλιστα της ΔΕΘ και της συζήτησης που έχει ανοίξει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και υποχρεούνται από του ευρωπαϊκούς κανόνες να μειώσουν το έλλειμμά τους είτε με αυξήσεις φόρων είτε με περικοπές δαπανών. Και επισήμανε ότι, σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Συνεπώς, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός αυτή η κατάσταση τονίζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη, καθοριστική σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news.

Γιατί δεν μπορεί να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο

Την ίδια ώρα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα της αντιπολίτευσης για τον 13ο και 14ο μισθό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε με καθαρό τρόπο και οικονομοτεχνικά επιχειρήματα γιατί δεν μπορούν τα δημόσια ταμεία να ανταπεξέλθουν σε αυτό το αίτημα.

Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης όλοι θα ήθελαν να δοθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες γενναίες παροχές κάτι τέτοιο όμως δεν το επιτρέπει η οικονομία.

«Εμείς λέμε ότι εάν δώσουμε τον 13ο μισθό, που κανείς δεν είναι αντίθετος επί της αρχής, να το ξαναπώ- ίσα ίσα- δεν θα έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν θα πάρει τίποτα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρειάζεται στήριξη, μια μικρομεσαία επιχείρηση, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται στήριξη γιατί είναι στα χαμηλά εισοδήματα, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όλοι δηλαδή οι υπόλοιποι πέραν των δημοσίων υπαλλήλων», είπε ο κ. Μαρινάκης και προσδιόρισε μάλιστα και το κόστος μιας τέτοιας παροχής:

«Επικοινωνήσαμε λοιπόν και με το Γενικό Λογιστήριο, τα στοιχεία τα οποία έχει και με το υπουργείο Οικονομικών. Να πούμε καταρχάς ότι το δημοσιονομικό κόστος και για τους δύο μισθούς είναι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2024 που υπολογίζονται. Η μεθοδολογία η οποία υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν το μεικτό μισθολογικό κόστος και όχι το καθαρό, όπως ισχυρίζεται ο κ. Ανδρουλάκης, δεν έχει βγει από κάποια απόφαση της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επέτρεπαν ούτε οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Για να το πούμε απλά, η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, μας λέει ότι αν θέλετε να πάρετε ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπεράσετε ένα αριθμό δαπανών-οροφή δαπανών και το κόστος αυτού του μέτρου, στην προκειμένη περίπτωση του 13ου μισθού υπολογίζεται με το μεικτό μισθολογικό κόστος».

Μάλιστα παρέθεσε και το σχετικό απόσπασμα από τη μεθοδολογία για την αποτίμηση των δημοσιονομικών μέτρων από το European Commission Report on Public Finances in the EMU.

Επίθεση στον Ανδρουλάκη

Πάνω σε αυτό τον καμβά κλιμακώνεται συνολικά η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ, με το Μέγαρο Μαξίμου να περνά εκ νέου στην αντεπίθεση μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Κυβερνητικές πηγές, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, κατηγορούν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για «πολιτική σύγχυση» αλλά και για συνειδητές «λαθροχειρίες» σε θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

«Στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται κυρίως οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, τον πληθωρισμό και τα φορολογικά έσοδα.

Η κυβέρνηση θέτει τρία συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Χαριλάου Τρικούπη:

Για τον 13ο μισθό – Αν έχει κατανοήσει το ΠΑΣΟΚ ότι η Κομισιόν υπολογίζει εδώ και μια δεκαετία το μικτό και όχι το καθαρό δημοσιονομικό κόστος μέτρων όπως αυτό.

Για το ΑΕΠ – Αν έχει αντιληφθεί ότι είναι «λαθροχειρία» να συγκρίνεται το πραγματικό ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, αφού το πρώτο προκύπτει αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ.

Για τα φορολογικά έσοδα – Αν κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα σε έσοδα και φόρους, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται ακόμη και με μειωμένους συντελεστές.

«Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως», σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καταλήγοντας με το δηκτικό ερώτημα: «Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;».

