Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις

Συνάντηση με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής είχε πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κλίμα ήταν καλύτερο από ποτέ στη συνάντηση που κάνει κάθε χρόνο ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές πριν τη ΔΕΘ. Τα μέλη της ΚΟ έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στη περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη το οποίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο, κυρίως για τα μεγάλα έργα και ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον.

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας ενόψει της 89ης ΔΕΘ



Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη συνέχεια της ημέρας έχει ως εξής:



-11:30 εκδήλωση για παρουσίαση έργων Θεσσαλονίκης

-13:00 Συζήτηση με Παραγωγικούς Φορείς (Group A)

-13:30 Συζήτηση με Παραγωγικούς Φορείς (Group B)

-14:00 Συζήτηση με Επιστημονικούς Φορείς.

Στην εκδήλωση και στις συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν από την κυβέρνηση και τη ΝΔ: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Eurokinissi

