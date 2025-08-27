Πέθανε ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη

Ο Κώστας Πυλαρινός ανέπτυξε πλούσια δημόσια, πολιτική και κοινωνική δράση και υπηρέτησε σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς

Σε ηλικία 91 ετών, έφυγε από τη ζωή, ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ενώ είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας το 1993.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης στα social media αποχαιρέτησε τον Κώστα Πυλαρινό κάνοντας λόγο για έναν «δημόσιο λειτουργό που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα». Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο Κώστας Πυλαρινός «μέχρι τις τελευταίες του ημέρες παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων.
Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ποιος ήταν ο Κώστας Πυλαρινός

Ο Κώστας Πυλαρινός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (με καταγωγή από τα Επτάνησα) το 1934 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ανέπτυξε πλούσια δημόσια, πολιτική και κοινωνική δράση και υπηρέτησε σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων (1958), μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου (1975), ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Οικολογικής Εταιρείας, μέλος της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου (1965), του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (1982).

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας επί Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Κατά την διάρκεια της δικτατορίας στήριξε τον αντιδικτατορικό αγώνα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας, της ΕΡΕ Εξωτερικού.

Μεταπολιτευτικά, ανέλαβε πολύπλευρη πολιτική δράση. Διετέλεσε, Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), την περίοδο των μεγάλων σεισμών και που κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής και Γενικός Γραμματέας του φορέα πολιτικού προβληματισμού “Ριζοσπαστικό Κίνημα” (1980-1987). Διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί Κυβερνήσεως Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992). Από την θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-1993) ανέλαβε την διοίκηση του Κόμματος και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας κατά τις εκλογές ιδίου έτους.

Υπήρξε Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (1991), ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (1991), Πρόεδρος της Κοινωνίας Πολιτών για την Προστασία των Φυσικών Πόρων (1999), Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος “Maria Callas” και Πρόεδρος του Συλλόγου Υποτροφιών “Μαρία Κάλλας” και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2004 έως το 2010.

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων μουσικής (Αθηνών) 2008-2011.

Διετέλεσε Σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).

Τιμήθηκε μεταξύ άλλων με τις ανώτερες διακρίσεις των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 1971 έλαβε το βραβείο “Ρομπέρ Σουμάν” (Robert Schuman).

Μονογραφίες, μελέτες, εισηγήσεις σε Συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο των Αθηνών και της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων: “Η Ειρηνική (Ελεγχόμενη) Χρήση της Ατομικής Ενέργειας” (1968), “Διπλή Ευρωπαϊκή Βουλή” (1971), “Ιστοριογραφία των εκλογικών συστημάτων” (1975), “Μύθοι και Παρεξηγήσεις για την Εκκλησιαστική Περιουσία” (2006) κ.α.

Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Καλαμάτας και της Πολιτείας Λουϊζιάνα των ΗΠΑ (Baton Rouge).

