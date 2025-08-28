Τι αναζητά η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη - Οι στόχοι της «απόβασης» στη Βόρεια Ελλάδα

Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής, με το Μέγαρο Μαξίμου να στρέφει την προσοχή του στην συγκεκριμένη περιοχή με ορίζοντα τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που πρόκειται να κάνει ο πρωθυπουργός.

Πρόκειται για μια συντονισμένη επιχείρηση προβολής και παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της κυβέρνησης σε μια περιοχή όπου τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εμφάνισαν πτώση στις τελευταίες εκλογές. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ έπεσε από 30,63 % σε 24,33 % στην Α’ Θεσσαλονίκης, και από 35,19 % σε 27,15 % στη Β’.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, με κεντρική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής στις 11:30. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναντήσεις με πρυτάνεις πανεπιστημίων, τοπικούς εκπροσώπους και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να δοθεί πολιτικό βάρος στην κυβερνητική παρουσία στην πόλη.

Η επίσκεψη αποτελεί κορύφωση της συντονισμένης κινητοποίησης που ξεκίνησε από τις προηγούμενες ημέρες.

Κυβερνητικά κλιμάκια στη Μακεδονία

Η «απόβαση» περιλαμβάνει πολυπληθή κυβερνητικά κλιμάκια, με υπουργούς και υφυπουργούς να πραγματοποιούν επισκέψεις και επαφές σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί ονόματα όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη και άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Οι επαφές επικεντρώνονται σε τοπικούς παραγωγικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυτοδιοικητικούς παράγοντες, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για πιο άμεση σύνδεση της κυβέρνησης με τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της περιοχής.

Το μήνυμα Χατζηδάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισήμανε ότι η Μακεδονία αποτελεί πραγματική προτεραιότητα. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση σχεδιασμού: το μετρό Θεσσαλονίκης, το flyover, την κατασκευή και τον προγραμματισμό δύο νέων νοσοκομείων, τις αναπλάσεις στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το μήνυμα στόχευε να δώσει έμφαση στην υλοποίηση έργων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.