Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

Η Ivana Nikoline Brønlund είχε μόνο μία ώρα με την κόρη της, Aviaja-Luuna

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι απομακρύνθηκε από την μητέρα του -μία μόλις ώρα αφότου γεννήθηκε- στη Δανία, αφού οι Αρχές επικαλέστηκαν ένα τεστ «γονικής ανικανότητας», παρά έναν νέο νόμο που απαγορεύει τη χρήση των αμφιλεγόμενων ψυχομετρικών αξιολογήσεων σε άτομα με καταγωγή από την Γροιλανδία.

Η Ivana Nikoline Brønlund, από το Νουούκ της Γροιλανδίας, γέννησε την κόρη της, Aviaja-Luuna, στις 11 Αυγούστου σε ένα νοσοκομείο στο Hvidovre, κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της. Μια ώρα μετά την γέννηση της, οι Αρχές πήραν την Aviaja-Luuna από την μητέρα της και ο τοπικός δήμος την ανέθεσε σε ανάδοχη φροντίδα. Η 18χρονη Brønlund λέει ότι έχει δει την κόρη της μόνο μια φορά για μία ώρα, χωρίς να της επιτραπεί να την παρηγορήσει ή να της αλλάξει την πάνα.

Τα τεστ «γονικής ικανότητας», γνωστά ως FKU, απαγορεύτηκαν για άτομα με γροιλανδική καταγωγή νωρίτερα φέτος, μετά από χρόνια κριτικής από ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστήριξαν -με επιτυχία- ότι οι δοκιμασίες ήταν ρατσιστικές, επειδή ήταν πολιτισμικά ακατάλληλες για άτομα ινουίτ καταγωγής (σ.σ. ιθαγενείς). Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, Sophie Hæstorp Andersen, δήλωσε ότι ανησυχεί για την υπόθεση και ζήτησε από τον δήμο που έλαβε την απόφαση, τον Høje-Taastrup, να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση. «Τα τυποποιημένα τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οικογένειες με γροιλανδική καταγωγή. Ο νόμος είναι σαφής», δήλωσε.

Η υπόθεση της Brønlund προκάλεσε διαμαρτυρίες στη Γροιλανδία, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω διαμαρτυρίες στο Νουούκ, την Κοπεγχάγη, το Ρέικιαβικ και το Μπέλφαστ.

Οι Αρχές είπαν στην Brønlund ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Γροιλανδία από Γροιλανδούς γονείς, ο δήμος φέρεται να της είπε ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή», ώστε να ισχύσει στην περίπτωση της, ο νέος νόμος.

Η κόρη της Ivana Nikoline Brønlund, Aviaja-Luuna Guardian

«Δεν ήθελα να γεννήσω γιατί ήξερα τι θα συνέβαινε»

Οι τοπικές Αρχές ξεκίνησαν τα τεστ στην Brønlund τον Απρίλιο, μετά από ανακοίνωση τον Ιανουάριο ότι θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση. Ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τον Ιούνιο, οπότε ο νόμος είχε ήδη τεθεί σε ισχύ. Τρεις εβδομάδες πριν γεννήσει όμως, η Brønlund ενημερώθηκε ότι το παιδί της θα της αφαιρεθεί.

Ο δήμος αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος το ιατρικό απόρρητο, αναγνώρισε ωστόσο λάθη στις διαδικασίες του.

Η Brønlund μιλώντας στον Guardian, είπε: «Δεν ήθελα να γεννήσω γιατί ήξερα τι θα συνέβαινε μετά. Κρατούσα το μωρό μου κοντά μου όταν ήταν στην κοιλιά μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη και φρικτή περίοδος της ζωής μου».

Είπε ότι η πρώτη της συνάντηση με την κόρη της, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, διακόπηκε νωρίς επειδή το μωρό θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολικά κουρασμένο.

«Η καρδιά μου ράγισε όταν [η επόπτρια] διέκοψε την συνάντηση μας. Ήμουν τόσο λυπημένη, που έκλαιγα στο αυτοκίνητο. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», είπε στον Guardian κλαίγοντας. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη, δεν ξέρω τι να κάνω χωρίς αυτήν».

Η Brønlund έχει το δικαίωμα να βλέπει το μωρό της, υπό επίβλεψη, μόνο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για δύο ώρες κάθε φορά. Η ίδια έχει ασκήσει έφεση, η οποία θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ακτιβιστές έχουν καλέσει τη δανική κυβέρνηση να λάβει επείγοντα μέτρα για να βοηθήσει την Brønlund.

