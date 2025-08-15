Λάρισα: Το θαύμα της μικρής Μαρίας - Το βρέφος που έδωσε 202 μέρες μάχη για τη ζωή και τα κατάφερε

Μια ιστορία δύναμης και ελπίδας γράφτηκε στη Λάρισα με πρωταγωνίστρια τη μικρή Μαρία, που ήρθε στη ζωή εξαιρετικά πρόωρα, μόλις στην 25η εβδομάδα της κύησης, ζυγίζοντας μόλις 650 γραμμάρια. Από την πρώτη στιγμή, έδωσε έναν συγκλονιστικό αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, παραμένοντας για 202 ολόκληρες μέρες σε ειδική νοσηλεία.

Πρόσφατα, η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στον χώρο όπου πέρασε τους πρώτους πολύτιμους μήνες της ζωής της, μαζί με τους γονείς της, για να συναντήσουν ξανά τους ανθρώπους που έδωσαν μαζί τους αυτήν την μάχη.

Ο Τρικαλινός μαιευτήρας-γυναικολόγος Γιώργος Παπαγεωργίου, που την έφερε στον κόσμο, λέει στο trikalavoice.gr: «Η μικρή Μαρία ήρθε πρόωρα, μόλις 650 γραμμάρια, μα το βλέμμα της έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου. Με τη φροντίδα των γιατρών και τη βοήθεια της Παναγίας που την είχε στην Σκέπη της, μετά από 200 μέρες μας βρέθηκε μπροστά υγιής και γεμάτη ζωή. Να είναι πάντα γερή και καλότυχη, και η Παναγιά που γιορτάζουμε σήμερα να την προστατεύει για πάντα».