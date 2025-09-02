Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

Ο Grand Canyon θεωρείται από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του πλανήτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στους τεράστιους βράχους του, σμιλευμένους από τον χρόνο και φορτωμένους με την ιστορία της Γης. Για εκατομμύρια τουρίστες, αποτελεί ένα τοπίο που δεν ξεχνιέται.

Για τις ιθαγενείς κοινότητες, όπως η φυλή των Havasupai, είναι ιερός και ζωτικής σημασίας χώρος.

Όμως τώρα, πίσω από την ομορφιά του, κρύβεται μια απειλή που θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό το φυσικό θαύμα σε πεδίο περιβαλλοντικής καταστροφής παγκόσμιας εμβέλειας.

Το κρυφό στοίχημα του Grand Canyon

Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε τον Grand Canyon, επικεντρωνόμαστε σε όσα φαίνονται: τους πολύχρωμους βράχους, τις χαράδρες και τα τεράστια ποτάμια. Αλλά αυτό που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια είναι ακόμα πιο κρίσιμο. Σε πολύπλοκες γεωλογικές σχηματισμούς κρύβεται ένας πόρος τόσο πολύτιμος όσο και επικίνδυνος. Για δεκαετίες, οι εξορύξεις παρέμεναν ανενεργές, μέχρι η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον.

Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι η ουράνιο. Το στοιχείο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας φαίνεται λύση για μια οικονομία που αναζητά εναλλακτικές στα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η εξόρυξή του φέρνει κινδύνους που ξεπερνούν την οικονομία. Το δίλημμα είναι σαφές: αξίζει η «καθαρή ενέργεια» τον κίνδυνο μιας αθέατης καταστροφής;

Ορυχείο Pinyon Plain

Το πρόσφατα επαναλειτουργημένο ορυχείο Pinyon Plain βρίσκεται μόλις λίγα μίλια από τον Grand Canyon. Παρά την προστασία που παρέχει ο νόμος του 1872, συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και μετά τη δημιουργία εθνικού μνημείου που υποτίθεται θα απαγόρευε τέτοιες δραστηριότητες. Οι πιθανές επιπτώσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση.

Κίνδυνος για το νερό: Κρατικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι οι βράχοι λειτουργούν ως φυσικά φράγματα κατά της μόλυνσης. Νεότερη έρευνα όμως δείχνει ότι υπόγεια ρήγματα και ρωγμές μπορούν να επιτρέψουν τη γρήγορη διείσδυση μολυσμένου νερού σε κρίσιμα υδροφόρα στρώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που τροφοδοτεί τον ποταμό Κολοράντο — πηγή νερού για περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ρύπανση δεξαμενών: Κάθε χρόνο, εκατομμύρια λίτρα νερού με ουράνιο και αρσενικό απορρίπτονται σε ανοιχτές δεξαμενές. Πουλιά και ζώα πίνουν από αυτές, εκτίθενται σε ραδιενέργεια. Ο ψεκασμός για την επιτάχυνση της εξάτμισης διασπείρει τοξικά κατάλοιπα πέρα από τα προστατευτικά φράγματα.

Ραδιενεργή σκόνη: Οι άνεμοι μεταφέρουν σωματίδια που εκλύονται κατά την εξόρυξη σε κοντινά δάση και χωριά. Οι επιπτώσεις κυμαίνονται από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι μόλυνση γεωργικών εδαφών.

Παρά τις δεσμεύσεις για έλεγχο και παρακολούθηση, έχουν ήδη καταγραφεί περιβαλλοντικές παραβάσεις. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η εμπιστοσύνη μόνο στις εταιρικές μετρήσεις και τις επίσημες εκθέσεις είναι ρίσκο όταν το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι το νερό.

Οι Havasupai στο στόχαστρο

Για τους Havasupai, ο κίνδυνος είναι άμεσος και αφορά την επιβίωση. Το όνομά τους σημαίνει «λαός των μπλε-πράσινων νερών», αναφορά στους καταρράκτες που αποτελούν πηγή ζωής και πνευματικό κέντρο. Αν το νερό μολυνθεί, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό εξηγεί γιατί τα μέλη της φυλής περιγράφουν την κατάσταση σαν «ένα και μόνο ζάρι»: ένα λάθος αρκεί για να χαθεί τα πάντα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιθαγενείς αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις. Στη γειτονική Εθνοτική Οντότητα των Ναβάχο, περισσότερα από 500 εγκαταλελειμμένα ορυχεία ουρανίου άφησαν πίσω τους ασθένειες. Μεταξύ 1970-1990, τα ποσοστά καρκίνου διπλασιάστηκαν, κυρίως στις οικογένειες εργατών των ορυχείων. Ένα πρόσφατο παρελθόν που λειτουργεί ως προειδοποίηση.

Από την άλλη, οι εταιρείες εξόρυξης υποστηρίζουν ότι το ουράνιο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: αξίζει να θυσιαστούν η υγεία, το νερό και ο πολιτισμός για λίγα χρόνια εξόρυξης; Και η ανησυχία δεν σταματά εκεί· οι εθνικοί φορείς έχουν εντοπίσει πρόσφατα «κάτι» στο χώρο, που προκαλεί περαιτέρω ανησυχία.