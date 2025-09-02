Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική

Η ζωή του Λούκας Χορν άλλαξε για πάντα το 2016, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών, έπεσε σε κώμα μετά από μια σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία. Για σχεδόν τέσσερις μήνες, παρέμενε σε μια κατάσταση ασυνείδητου, ενώ το σώμα του πάλευε να «ξυπνήσει».

Εν αγνοία του, ζούσε με αρτηριοφλεβική δυσπλασία (A.V.M.) μια συγγενή ανωμαλία στη διάπλαση των αγγείων, μια ωρολογιακή βόμβα που είχε σκάσει όπως λέει και τα επόμενα τρία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης, όπου δυσκολευόταν να περπατήσει, ακόμη και να μιλήσει. Η ομιλία του ήταν μονότονη, χωρίς να μπορεί να εκφράσει το συναίσθημα που ένιωθε κάθε φορά, εξηγεί.

Η ανάρρωση ήταν μια μακρά και επίπονη διαδικασία, ενώ όταν ξύπνησε, η ζωή του είχε αλλάξει ριζικά. Στις πιο δύσκολες περιόδους του, η μουσική ήταν η διέξοδός του και άρχισε να γράφει τραγούδια, κρατώντας κάτι σαν ημερολόγιο των σκέψεων και των βιωμάτων του

O Dj David Guetta επένδυσε επίσης στην ΑΙ

«Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής μου, όταν δεν μπορούσα να εκφραστώ πολύ καλά - ακόμα δεν μπορώ - μπορούσα όμως να γράψω- η μουσική έγινε μια διέξοδος για μένα», λέει. «Από τότε που ξύπνησα, γράφω... αλλά για πολύ καιρό δεν μπορούσα να ηχογραφήσω τίποτα».

Ο Λούκας, 26 ετών σήμερα, έχει περάσει χρόνια παλεύοντας για την σωματική του ανάρρωση και την ομιλία του. Αλλά όταν τελικά κατάφερε να ηχογραφήσει τα τραγούδια που έγραφε ο ίδιος, απογοητεύτηκε από τον τρόπο που είχε αλλάξει η φωνή του. «Ποτέ δεν ακουγόταν όπως το είχα στο μυαλό μου», λέει. «Είμαι πολύ μονότονος στον τρόπο που μιλάω, δυσκολεύομαι να δείξω πραγματικά συναίσθημα και να μεταδώσω το πάθος και την ένταση που έκρυβαν οι στίχοι μου»

O Λούκας Χορν

Και έτσι στράφηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Ενώ για πολλούς η ΑΙ παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα στη μουσική βιομηχανία, για τον Λούκας αποδείχθηκε ευλογία. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μουσικής παραγωγής με ΤΝ, TwoShot, κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στις μελωδίες και τους στίχους του.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τη ζωή μου, απολύτως», λέει. «Όταν παίζω τη μουσική μου, είμαι χαρούμενος γιατί τα λόγια που ξέρω ότι σημαίνουν πολλά για μένα μπορούν πλέον να ακουστούν από όλους τους άλλους». Το τραγούδι του, “AI Gave Me A Voice” ("Η ΑΙ μου έδωσε μια φωνή"), είναι η απόδειξη αυτής της μεταμόρφωσης και επιλέχθηκε ως υποψήφιο για τα πρώτα Βραβεία Future Sound, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΑΙ μπορεί να μειώσει τα εμπόδια στη δημιουργικότητα.

Σήμερα ο Λούκας είναι επίσης γνωστός ως The BTO Kid (Beat The Odds, δηλαδή αυτός που «νίκησε τις πιθανότητες») και είναι ένας από τους 15 δημιουργούς από όλο τον κόσμο, που προκρίθηκαν από περισσότερες από 500 συμμετοχές, για τα εναρκτήρια Βραβεία Future Sound - που «γιορτάζουν» την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική.

«Δεν είμαι η Aντέλ, αλλά μπόρεσα να δημιουργήσω κάτι για το οποίο είμαι περήφανος και που εκφράζει την άποψή μου για το τι μου συνέβη», δηλώνει. Για κάποιους η μουσική του δεν είναι απλά τραγούδια, αλλά ένας ύμνος στη ζωή και στη δύναμη της ψυχής.