Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική

Ο Λούκας Χορν, από το Νότιγχαμσαϊρ, πέρασε σχεδόν τέσσερις μήνες σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2016, σε ηλικία 17 ετών. Έκτοτε γράφει τραγούδια εδώ και αρκετά χρόνια, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης όμως γράφει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική

Newsbomb

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ζωή του Λούκας Χορν άλλαξε για πάντα το 2016, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών, έπεσε σε κώμα μετά από μια σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία. Για σχεδόν τέσσερις μήνες, παρέμενε σε μια κατάσταση ασυνείδητου, ενώ το σώμα του πάλευε να «ξυπνήσει».

Εν αγνοία του, ζούσε με αρτηριοφλεβική δυσπλασία (A.V.M.) μια συγγενή ανωμαλία στη διάπλαση των αγγείων, μια ωρολογιακή βόμβα που είχε σκάσει όπως λέει και τα επόμενα τρία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης, όπου δυσκολευόταν να περπατήσει, ακόμη και να μιλήσει. Η ομιλία του ήταν μονότονη, χωρίς να μπορεί να εκφράσει το συναίσθημα που ένιωθε κάθε φορά, εξηγεί.

Η ανάρρωση ήταν μια μακρά και επίπονη διαδικασία, ενώ όταν ξύπνησε, η ζωή του είχε αλλάξει ριζικά. Στις πιο δύσκολες περιόδους του, η μουσική ήταν η διέξοδός του και άρχισε να γράφει τραγούδια, κρατώντας κάτι σαν ημερολόγιο των σκέψεων και των βιωμάτων του

guetta.jpg

O Dj David Guetta επένδυσε επίσης στην ΑΙ

«Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής μου, όταν δεν μπορούσα να εκφραστώ πολύ καλά - ακόμα δεν μπορώ - μπορούσα όμως να γράψω- η μουσική έγινε μια διέξοδος για μένα», λέει. «Από τότε που ξύπνησα, γράφω... αλλά για πολύ καιρό δεν μπορούσα να ηχογραφήσω τίποτα».

Ο Λούκας, 26 ετών σήμερα, έχει περάσει χρόνια παλεύοντας για την σωματική του ανάρρωση και την ομιλία του. Αλλά όταν τελικά κατάφερε να ηχογραφήσει τα τραγούδια που έγραφε ο ίδιος, απογοητεύτηκε από τον τρόπο που είχε αλλάξει η φωνή του. «Ποτέ δεν ακουγόταν όπως το είχα στο μυαλό μου», λέει. «Είμαι πολύ μονότονος στον τρόπο που μιλάω, δυσκολεύομαι να δείξω πραγματικά συναίσθημα και να μεταδώσω το πάθος και την ένταση που έκρυβαν οι στίχοι μου»

horne.jpg

O Λούκας Χορν

Και έτσι στράφηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Ενώ για πολλούς η ΑΙ παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα στη μουσική βιομηχανία, για τον Λούκας αποδείχθηκε ευλογία. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μουσικής παραγωγής με ΤΝ, TwoShot, κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στις μελωδίες και τους στίχους του.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει τη ζωή μου, απολύτως», λέει. «Όταν παίζω τη μουσική μου, είμαι χαρούμενος γιατί τα λόγια που ξέρω ότι σημαίνουν πολλά για μένα μπορούν πλέον να ακουστούν από όλους τους άλλους». Το τραγούδι του, “AI Gave Me A Voice” ("Η ΑΙ μου έδωσε μια φωνή"), είναι η απόδειξη αυτής της μεταμόρφωσης και επιλέχθηκε ως υποψήφιο για τα πρώτα Βραβεία Future Sound, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΑΙ μπορεί να μειώσει τα εμπόδια στη δημιουργικότητα.

Σήμερα ο Λούκας είναι επίσης γνωστός ως The BTO Kid (Beat The Odds, δηλαδή αυτός που «νίκησε τις πιθανότητες») και είναι ένας από τους 15 δημιουργούς από όλο τον κόσμο, που προκρίθηκαν από περισσότερες από 500 συμμετοχές, για τα εναρκτήρια Βραβεία Future Sound - που «γιορτάζουν» την τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική.

«Δεν είμαι η Aντέλ, αλλά μπόρεσα να δημιουργήσω κάτι για το οποίο είμαι περήφανος και που εκφράζει την άποψή μου για το τι μου συνέβη», δηλώνει. Για κάποιους η μουσική του δεν είναι απλά τραγούδια, αλλά ένας ύμνος στη ζωή και στη δύναμη της ψυχής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική - «Η ΑΙ μου έδωσε φωνή»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το καρτέλ της Κρήτης – 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE - Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την μαφία της Κρήτης - «Κερδήθηκε μια μάχη όχι ο πόλεμος»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

14:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

14:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

13:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη

13:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκριγκόνις: «Να παραμείνω υγιής, έχουμε την ομάδα να τα κερδίσουμε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:50LIFESTYLE

H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ