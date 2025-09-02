Αστυνομικός «τύφλα» στο μεθύσι έσπευσε σε κλήση για διάρρηξη

Ο αστυνομικός από το Οχάιο ανταποκρίθηκε σε μία κλήση, όταν ένα ζευγάρι επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκε την πόρτα του φορτηγού του ανοιχτή. Φοβούμενο ότι υπάρχει εισβολέας μέσα στο σπίτι κάλεσε την αστυνομία.

Αλλά όταν ο αξιωματικός, Michael Ervin, έφτασε στη σκηνή για να ερευνήσει, το ζευγάρι είπε ότι μπορούσε να καταλάβει αμέσως ότι ήταν σε κακή κατάσταση.

«Ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Φαινόταν να παραπαίει και να σκοντάφτει καθώς περπατούσε προς το μέρος μας. Καλέσαμε πίσω για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας», σε τοπικό μέσο.

Όταν έφτασαν στη σκηνή συνάδερφοί του, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ - το οποίο έδειξε αλκοόλ 0,0168%.

Couple share shocking footage of officer who showed up at their door 'noticeably intoxicated' https://t.co/Vbii6WWCvF — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2025

Σουρεαλιστικό βίντεο που τράβηξε το ζευγάρι δείχνει τον ένστολο αστυνομικό να περιφέρεται παραπατώντας και τρεκλίζοντας στη σκηνή, θυμίζοντας έναν μεθυσμένο θαμώνα που απομακρύνεται από ένα μπαρ.

Τελικά ο αστυνομικός βγήκε στο ταμείο ανεργίας, καθώς δύο ημέρες αργότερα απολύθηκε από τα καθήκοντά του. Είχε ενταχθεί στο Σώμα πριν από δύο χρόνια.

Το περιστατικό σύμφωνα με τις τοπικές αρχές παραμένει υπό διερεύνηση και δεν του έχουν απαγγελθεί - προς το παρόν - κατηγορίες.