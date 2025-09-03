To Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο με στρατιωτικό δορυφόρο

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» από το 1988

To Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο με στρατιωτικό δορυφόρο
Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office
Το Ισραήλ εκτόξευσε αργά την Τρίτη πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο που κατασκεύασε η κρατική IAI (Israel Aerospace Industries).

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την αεροπορική βάση του Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια. «Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.

