Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυση - Δείτε βίντεο

Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή που ένα ολοκαίνουργιο πολυτελές γιοτ αξίας 807.000 ευρώ (940.000 δολάρια) αναποδογύρισε και βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη του να κολυμπήσει μέχρι την ακτή.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (02/09), περίπου 200 μέτρα ανοικτά της ακτής, στην περιοχή Eregli του Zonguldak, στη βόρεια Τουρκία.

Το βίντεο δείχνει το γιοτ να αναποδογυρίζει και να βυθίζεται στη θάλασσα, ενώ οι επιβαίνοντες πηδούν πανικόβλητοι στη θάλασσα.

Ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης, φαίνεται να στέκεται στο πλάι του σκάφους καθώς αυτό αρχίζει να βυθίζεται, πριν βουτήξει στη θάλασσα και αρχίσει να κολυμπά βιαστικά προς την ακτή.

Ο καπετάνιος του σκάφους και δύο μέλη του πληρώματος επίσης έπεσαν στη θάλασσα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το σκάφος, με το όνομα Dolce Vento, είχε μήκος μεταξύ 24 και 30 μέτρων και είχε ολοκληρωθεί στο ναυπηγείο Med Yilmaz σε περίπου πέντε μήνες πριν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη.

Οι υπεύθυνοι του ναυπηγείου δήλωσαν ότι θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα και θα προσδιοριστεί η αιτία της βύθισης μετά από τεχνικές επιθεωρήσεις.

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι τα προβλήματα σταθερότητας, όπως τα σφάλματα στους υπολογισμούς του μετακεντρικού ύψους, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν την ανατροπή ή τη βύθιση των πλοίων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

