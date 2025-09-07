Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

Σοκ προκαλεί στην Αλβανία και την Ιταλία η καταγγελία μιας 18χρονης τουρίστριας από τη Βενετία, η οποία ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα βιασμού στην παραλία του Δυρραχίου.

Η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν για διακοπές με φίλους της, εμφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, γνώρισε τον 26χρονο Αλβανό σε ένα μπαρ όπου διασκέδαζε με την παρέα της. Οι δυο τους κάθισαν για λίγα λεπτά σε ένα παγκάκι δίπλα στη θάλασσα, όμως λίγο αργότερα η συνάντηση πήρε δραματική τροπή. Όπως κατήγγειλε, ο άνδρας την οδήγησε σε μια ξαπλώστρα μπροστά από ξενοδοχείο της παραλίας, όπου παρά τη θέλησή της τη χτύπησε, την έγδυσε και τη βίασε.

Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έδειξαν την 18χρονη μαζί με τον φερόμενο δράστη λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες την κακοποίησή της: «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήπιαμε αλκοόλ. Για μια στιγμή άφησα τους φίλους μου και πήγα σε μια ξαπλώστρα κοντά στο ξενοδοχείο. Ένα άτομο με πλησίασε και με επιτέθηκε. Παρά τις προσπάθειές μου να αμυνθώ, με βίασε αφού αντιστάθηκα».

Οι ιατρικές εξετάσεις εντόπισαν μώλωπες στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματός της, καθώς και γυναικολογικά τραύματα που ενισχύουν την καταγγελία της.

Ο νεαρός Αλβανός που εργάζεται εποχικά στο μπαρ, συνελήφθη από την αλβανική αστυνομία. Στην απολογία του παραδέχτηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή, αλλά υποστήριξε ότι ήταν συναινετική. Ωστόσο, τα ευρήματα των γιατρών και οι καταθέσεις της κοπέλας δείχνουν το αντίθετο.

Σύμφωνα με την Gazeta Shqiptare, ο 26χρονος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο με υποθέσεις οπλοκατοχής και κλοπών.

Οι αλβανικές αρχές (Policia e Shtetit) συνεχίζουν την έρευνα, ενώ έχει ήδη υπάρξει ενημέρωση και συνεργασία με τις ιταλικές αρχές.