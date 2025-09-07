Ο Τραμπ δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο

Η συμμετοχή του Τραμπ ήταν από καιρό αμφίβολη, όπως και η συμμετοχή των ΗΠΑ συνολικά, δεδομένων των αυξανόμενων εντάσεων. Τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μποϊκοτάρισε μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στη Νότια Αφρική λόγω των «αντιαμερικανικών» πολιτικών της χώρας. Αυτές οι πολιτικές συνεχίστηκαν τους μήνες που ακολούθησαν, με τη Νότια Αφρική να ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του Ιράν μετά τον 12ήμερο πόλεμο και την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η Νότια Αφρική συνέχισε επίσης να υποστηρίζει τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, προωθώντας μια υπόθεση «γενοκτονίας» εναντίον του Ισραήλ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Νότια Αφρική για «γενοκτονία» κατά των λευκών αγροτών, προσφέροντας άσυλο στους Αφρικανούς αγρότες στις ΗΠΑ. Η Νότια Αφρική απέρριψε σθεναρά την κατηγορία, αν και τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Cyril Ramaphosa υποστήριξε τις «αγροτικές μεταρρυθμίσεις» που πραγματοποίησε η Ζιμπάμπουε πριν από 25 χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, Ρόναλντ Λαμόλα, απέδωσε την απόφαση του Τραμπ στο υποτιθέμενο γεγονός ότι ο Τραμπ «δεν ήθελε να ταξιδέψει σε μεγάλη απόσταση». Είπε ότι η Νότια Αφρική χαιρέτισε την απόφαση του Τραμπ να στείλει τον Βανς.

Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την προεδρία της G20 μετά τη σύνοδο κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η G20 δημιουργήθηκε ως μέσο προώθησης της σταθερότητας μέσω του συντονισμού των κορυφαίων ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ωστόσο, η αρχική της αποστολή έχει θολώσει.

Η Νότια Αφρική, η οποία κατέχει επί του παρόντος την προεδρία της G20, εστίασε στην «αλληλεγγύη, την ισότητα και τη βιωσιμότητα».