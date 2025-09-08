Μπορεί χθες ο Ντόναλντ Τραμπ να δήλωσε έτοιμος για το δεύτερο στάδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ωστόσο η γερμανική Bild προχώρησε σε μια άλλη αποκάλυψη.

Οι ρωσικές εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διπλασιαστεί από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την εξουσία σε σύγκριση με την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Ο δημοσιογράφος της Bild, Julian Röpke, έγραψε σχετικά στο κοινωνικό δίκτυο X.

Επικαλέστηκε αμερικανικά στατιστικά στοιχεία.

«Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ (δικαίως) κατηγορεί την Ευρώπη ότι κάνει υπερβολικές συναλλαγές με τη Ρωσία, οι εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία θα υπερδιπλασιαστούν κατά τον πρώτο χρόνο του Τραμπ σε σύγκριση με τον προηγούμενο του Μπάιντεν. Επομένως, αυτές οι κατηγορίες είναι απλώς περισσότερες δικαιολογίες για να μην αντισταθούμε στον Πούτιν», δήλωσε ο Ρέπκε στο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που επικαλέστηκε, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους (δηλαδή, για επτά μήνες), οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν αγαθά από τη Ρωσία αξίας 2,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρόμοιο ποσό - 3 δισεκατομμύρια - ήταν για ολόκληρο το περασμένο έτος.