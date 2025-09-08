Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία,δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία
O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα ή την Τρίτη για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει επίσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν "σύντομα", ενώ παράλληλα έδωσε το μήνυμα ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι κυρώσεις ήταν η "σωστή ιδέα" και κάλεσε τα ευρωπαϊκά έθνη να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια. Η Ρωσία εν τω μεταξύ εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο αεροπορικό βομβαρδισμό της στην Ουκρανία μέχρι στιγμής, σκοτώνοντας τέσσερις και χτυπώντας το κύριο κυβερνητικό κτήριο της Ουκρανίας στο Κίεβο για πρώτη φορά.

Μετά την επίθεση, κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι "δεν είναι ευχαριστημένος με την όλη κατάσταση". "Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη ξεχωριστά", δήλωσε ο Τραμπ. Δεν ήταν σαφές σε ποιον αναφερόταν ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία από τότε που ο Τραμπ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στο ABC News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τους Ευρωπαίους εταίρους «δεν είναι δίκαιη».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε να [αγοράζουμε] οποιοδήποτε είδος ενέργειας από τη Ρωσία, και παρεμπιπτόντως, οτιδήποτε, οποιεσδήποτε συμφωνίες με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία συμφωνία αν θέλουμε να τις σταματήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε επίσης τα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία - με στόχο την αποδυνάμωση της ικανότητας της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. «Νομίζω ότι η ιδέα να επιβληθούν δασμοί στις χώρες που συνεχίζουν να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία είναι η σωστή ιδέα», είπε.

Η Ρωσία έχει πουλήσει περίπου 985 δισεκατομμύρια δολάρια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με το think tank Centre for Research on Energy and Clean Air.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η Κίνα και η Ινδία. Η ΕΕ έχει μειώσει δραματικά - αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς - τις αγορές ρωσικής ενέργειας. Τον Ιούνιο, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδια για τον τερματισμό όλων των αγορών έως το 2027.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% σε αγαθά από την Ινδία ως τιμωρία για τη συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Η ινδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει την «καλύτερη συμφωνία» για την αγορά πετρελαίου για τα οικονομικά συμφέροντα του πληθυσμού της. Και σε συνάντηση στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα αυξήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα.

Η παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται καθώς η ομάδα OPEC+ των χωρών παραγωγής πετρελαίου, στην οποία περιλαμβάνεται η Ρωσία, συμφώνησε και πάλι να αυξήσει την παραγωγή, μια κίνηση που θα ασκήσει καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στην εκπομπή Meet the Press του NBC ότι οι ΗΠΑ αναζητούν περισσότερη υποστήριξη από την ΕΕ για την επιβολή δευτερογενών δασμών στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι εάν τα κράτη της ΕΕ αυξήσουν τις κυρώσεις και τους δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, «η ρωσική οικονομία θα βρεθεί σε πλήρη κατάρρευση και αυτό θα φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε τώρα σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία».

