Ισπανία: «Μπλόκο» σε αεροπλάνα και πλοία που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αυξάνει την πίεση επί του Ισραήλ


Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.
Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης πως η ισπανική κυβέρνηση θα αυξήσει τη βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρωγή προς τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ισπανική κυβέρνηση, μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές για τη δράση του Ισραήλ στη Γάζα, «αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ' αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό», δήλωσε ο Σάντσεθ σε δήλωσή του από την έδρα της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, η οποία αναμεταδόθηκε από την ισπανική τηλεόραση.

«Ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ώστε να αυξηθεί η πίεση επί του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του για να ελαφρύνει κάποια από τα βάσανα που υπομένει ο παλαιστινιακός πληθυσμός», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Η Ισπανία θα απαγορεύει επίσης την είσοδο στην Ισπανία οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει άμεσα σ' αυτό που ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «γενοκτονία».

