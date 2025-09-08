Τζόρτζιο Αρμάνι: Στη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελείται η κηδεία του - Εικόνες
Η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί
Στην κωμόπολη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελείται, αυτή την ώρα, η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στο Μιλάνο την περασμένη Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.
Η τελετή πραγματοποιείται σε στενό, οικογενειακό κύκλο, παρουσία και ολιγάριθμων στελεχών του οίκου μόδας. Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.
Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934.
Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί.
"Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της", τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.