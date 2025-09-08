Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

Η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα, και θα ταφεί πλάι στη μητέρα του Μαρία, στον πατέρα του Ούγκο και στον αδελφό του Σέρτζιο.

Το χωριό θα είναι πλήρως οχυρωμένο για την περίσταση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι βρισκόταν συχνά στη Ριβάλτα για να επισκεφθεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «τορτέλι κον λα κόδα» στο Locanda del Falco.

Το Μιλάνο θα υποδεχτεί ξανά τον «βασιλιά Τζόρτζιο» στις 28 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίδειξης μόδας για τον εορτασμό των 50 χρόνων του οίκου μόδας. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Palazzo Brera.

Φόρος τιμής από χιλιάδες κόσμου στον Τζόρτζιο Αρμάνι

Χιλιάδες άνθρωποι, από απλούς θαυμαστές μέχρι σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων, απέτισαν τον τελευταίο τους φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο. Η ταφική κάμαρα του θρυλικού σχεδιαστή, ο οποίος πέθανε την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών, στήθηκε στο Θέατρο Armani, τον χώρο όπου παρουσιάζονταν οι διάσημες συλλογές του.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι από όλη την Ιταλία ταξίδεψαν στο Μιλάνο για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ το θέατρο ήταν διακοσμημένο με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο δήμαρχος του Μιλάνου, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Σάντο Βερσάτσε, καθώς και άλλοι διάσημοι σχεδιαστές, όπως οι Ντιν και Νταν Κέτεν των Dsquared2.

