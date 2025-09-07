Ιταλία: Η κηδεία και η ταφή του Τζόρτζιο Αρμάνι θα γίνουν στη γενέτειρά του

Ο «βασιλιάς των σχεδιαστών» Τζόρτζιο Αρμάνι θα ταφεί δίπλα στους γονείς του, Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του Σέρτζιο στο μικρό νεκροταφείο στη Ριβάλτα, στους λόφους Πιατσέντσα (Εμίλια-Ρομάνια). Η κηδεία θα τελεστεί ιδιωτικά αύριο το απόγευμα στο χωριό.

Η είδηση, την οποία προανήγγειλε η τοπική εφημερίδα Libertà, επιβεβαιώνεται σε ανακοίνωση της ένωσης των Κάστρων του Δουκάτου της Πάρμας, της Πιατσέντζα και του Ποντρεμόλι, με επικεφαλής τον Οράζιο Ζανάρντι Λάντι, του χωριού: «Αύριο», αναφέρει, «η Ριβάλτα θα σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί το απόρρητο της κηδείας».

Ο σχεδιαστής ερχόταν συχνά στη μικρή μεσαιωνική πόλη για να επισκεφτεί τον τάφο της μητέρας του, αλλά και για να φάει «tortelli con la coda» στο Locanda del Falco.

«Ο Αρμάνι», αναφέρεται, «επιστρέφει στη γενέτειρά του, την Πιατσέντζα, με μια απέραντη δήλωση αγάπης για την επαρχία του και για εκείνες τις πέτρες του ποταμού Τρέμπια που έδωσαν ζωή στο αδιαμφισβήτητο, εκλεπτυσμένο, κομψό, διαχρονικό γκρι Αρμάνι. Η Ένωση Καστέλι ντελ Ντουκάτο, μαζί με το Κάστρο και το Χωριό, ανανεώνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και τους αγαπημένους του, καλεί θερμά τους τουρίστες και τους επισκέπτες να δείξουν κατανόηση και τον απόλυτο σεβασμό κατά τις κεντρικές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου».

