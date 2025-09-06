Ιταλία - Τζόρτζια Μελόνι: «Γι' αυτό ορκίστηκα φορώντας ένα μπλε σκούρο κοστούμι Αρμάνι»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, με ένα άρθρο-ύμνο, αποτίνει φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι. Στο άρθρο της εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να φορέσει ένα ταγιέρ του κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας της και τα μηνύματα που θέλησε να στείλει με αυτή τη στιλιστική της επιλογή.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έδειξε στον κόσμο ότι η Ιταλία μπορεί να είναι σπουδαία χωρίς να θυσιάζει την ταυτότητά της, επισημαίνει σε άρθρο της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Ήταν η παράδοση, η κομψότητα, η φινέτσα και η νηφαλιότητα, που ξεκίνησε πέρα ​​από τα σύνορα και έγινε ένα είδωλο, σημείωσε και ανέφερε:

«Το στυλ είναι να έχεις το θάρρος να κάνεις τις επιλογές σου, αλλά και το θάρρος να πεις όχι. Είναι γούστο και πολιτισμός. Μας δίδαξε ότι το στυλ δεν είναι μορφή αλλά ουσία: είναι η δύναμη να παραμένεις πιστός σε αυτό που πιστεύεις, ακόμα και όταν είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Γιατί το να λες "όχι" απαιτεί περισσότερο θάρρος από το να λες "ναι". Και αυτό σημαίνει ότι βάζεις τη συνέπεια πάνω από την ευκολία και το μακροπρόθεσμο όραμα πάνω από την φευγαλέα συναίνεση. Επιλογές που μόνο όσοι έχουν το θάρρος να προστατεύσουν την ταυτότητά τους είναι ικανοί να κάνουν.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο Armani ήταν ένας σπουδαίος Ιταλός, ένας από τους αρχιτέκτονες του κύρους και του θαυμασμού που απολαμβάνει η Ιταλία σε όλο τον κόσμο. Η ουσία του Made in Italy είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, προσοχής στη λεπτομέρεια και φροντίδας για τους εργαζομένους. Χαρακτηριστικά που κάνουν τις εταιρείες μας εκτιμημένες και αγαπητές σε όλο τον κόσμο και τα οποία βρήκαν μια υπέροχη σύνθεση στον Armani. Συνέβαλε στην ανάδειξη της ιταλικής ενδυματολογικής αριστείας σε διεθνή προβολή , εκπαιδεύοντας γενιές επαγγελματιών».

Σε αυτό το σημείο εκμυστηρεύτηκε ότι οι δημιουργίες του έχουν συνοδεύσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. Μεταξύ αυτών, η τελετή ορκωμοσίας στο Κυρηνάλιο Μέγαρο ως πρωθυπουργού, στην οποία παρευρέθηκε φορώντας ένα από τα όμορφα μπλε σκούρο κοστούμια του. «Και είναι μια επιλογή που θα έκανα ξανά, επειδή αυτό το κοστούμι Armani μετέφερε πολλά μηνύματα: υπεράσπιση του Made in Italy, καινοτομία, ποιότητα, υπερηφάνεια για την ταυτότητά κάποιου. Και εξουσία. Μια Ιταλία που μπορεί να διαπρέψει στον κόσμο» σημείωσε.

Καταλήγοντας στο άρθρο της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε πως η Ιταλία δεν θα ξεχάσει ποτέ την ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά πράγματα που έκανε για να την καταστήσει έναν αδιαμφισβήτητο φάρο αγάπης και πάθους για την ομορφιά.

