Τραμπ: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηρεί αποστάσεις από την «ατυχή» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, η οποία προκάλεσε διεθνή καταδίκη και σκότωσε πέντε μέλη της Χαμάς.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο με προορισμό τον τελικό του US Open

EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων της Χαμάς στο Κατάρ «δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής», προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ άσχημα» για την τοποθεσία της επίθεσης.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε ότι το Ισραήλ επιτίθετο στη Χαμάς στην πρωτεύουσα Ντόχα από τον αμερικανικό στρατό, αλλά ήταν «δυστυχώς, πολύ αργά για να σταματήσει την επίθεση».

«Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δεν ήταν μια απόφαση που έλαβα εγώ», είπε, προτού επαινέσει το Κατάρ ως «ισχυρό σύμμαχο και φίλο». Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσε η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, αλλά η ομάδα δήλωσε ότι η ηγετική της ομάδα επέζησε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε μια «ακριβή επίθεση» που στόχευε ανώτερους ηγέτες της Χαμάς χρησιμοποιώντας «ακριβή πυρομαχικά». Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εκτόξευσαν 10 πυρομαχικά εναντίον ενός μόνο στόχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ενέκρινε την επίθεση και ότι δεν θα υπάρξει «ασυλία» για τους ηγέτες της Χαμάς. Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε μια σπάνια επίπληξη για τον Νετανιάχου. «Ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ, ενός κυρίαρχου έθνους και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργάζεται πολύ σκληρά και αναλαμβάνει γενναία ρίσκα μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής», έγραψε.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα», λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν είμαι ενθουσιασμένος με όλη την κατάσταση».

Επανέλαβε τη δέσμευσή του στην επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και είπε ότι θα εκδώσει «πλήρες ανακοινωθέν» προσθέτοντας: «Δεν με εκπλήσσει ποτέ τίποτα. Ειδικά όταν πρόκειται για τη Μέση Ανατολή».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιλ Λίβιτ, δήλωσε νωρίτερα ότι «Ο πρόεδρος μίλησε επίσης με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη φιλία τους προς τη χώρα μας». «Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε, ωστόσο, ότι «η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος» και επανέλαβε ότι θέλει «ΟΛΟΙ οι όμηροι και τα σώματα των νεκρών να απελευθερωθούν και αυτός ο πόλεμος να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΩΡΑ!».

Η επίθεση έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, με πλάνα να δείχνουν ένα κτήριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στη Ντόχα. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν την επίθεση «στοχεύοντας την ανώτερη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη» για την επίθεση - κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε στο Truth Social.

Το Κατάρ φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2012 και έπαιξε βασικό ρόλο στη διευκόλυνση των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ομάδας και του Ισραήλ από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Είναι επίσης στενός σύμμαχος των ΗΠΑ. Περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν σε μια αμερικανική αεροπορική βάση στο αλ-Ουντέιντ, λίγο έξω από τη Ντόχα. Τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «ιστορική» οικονομική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, αποτιμάται σε τουλάχιστον 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια (890 δισεκατομμύρια λίρες).

Το Κατάρ δώρισε επίσης πρόσφατα στον Τραμπ ένα αεροπλάνο - αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων - ως «άνευ όρων δώρο» που θα χρησιμοποιηθεί ως το νέο Air Force One, το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ.

