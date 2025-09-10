Ανεπηρέαστη η Wall Street από το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα – Στην Fed το ενδιαφέρον των επενδυτών

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Ανεπηρέαστη η Wall Street από το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα – Στην Fed το ενδιαφέρον των επενδυτών
AP Photo
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (9/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και εν μέσω αισιοδοξίας ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 196,39 μονάδων (+0,43%), στις 45.711,34 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 80,79 μονάδων (+0,37%), στις 21.879,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,46 μονάδων (+0,27%), στις 6.512,61 μονάδες.



