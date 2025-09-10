Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

Για ένα διάστημα, ήταν η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία της Ευρώπης

Newsbomb

Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δανική φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, γνωστή για τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα μειώσει κατά 11% το παγκόσμιο προσωπικό της, σε μια προσπάθεια μείωσης κόστους και αναζωογόνησης των προοπτικών ανάπτυξής της.

Η εταιρεία θα απολύσει περίπου 9.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 5.000 στη Δανία, και αναμένει ότι η απόφαση αυτή θα εξοικονομήσει 8 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως μέχρι το τέλος του 2026.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς δυσμενών ανακοινώσεων από τη φαρμακευτική εταιρεία, η οποία πρόσφατα αντικατέστησε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη και είδε την τιμή της μετοχής της να καταρρέει.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, η Novo Nordisk φαινόταν να αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις: περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη αξία αγοράς. Για ένα διάστημα, ήταν η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος υπήρξε ταραχώδης. Η εταιρεία αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό από τα φάρμακα απώλειας βάρους της Eli Lilly και από φθηνότερες αντιγραφές. Οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από κάποια αποτελέσματα των δοκιμών φαρμάκων υπό ανάπτυξη.

Τον τελευταίο χρόνο, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 60%. Τον περασμένο μήνα, ο Maziar Mike Doustdar ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος με αποστολή να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι επιλέχθηκε για το ιστορικό του στην ταχεία επίτευξη ανάπτυξης.

Αν και η Novo Nordisk ήταν από τις πρώτες που εισήγαγαν στην αγορά τα μεταμορφωτικά φάρμακα για την απώλεια βάρους, γνωστά ως GLP-1s, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει το προβάδισμά της σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό πεδίο. Σε μέρος, όπως λένε οι αναλυτές, επειδή καθυστέρησε να προσανατολίσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή.

Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της εκατονταετούς ιστορίας της, η εταιρεία επικεντρωνόταν στον διαβήτη και στην πώληση ινσουλίνης. Το ευρύ ενδιαφέρον για τα φάρμακα απώλειας βάρους αιφνιδίασε τη διοίκηση, η οποία πλέον εντείνει τις προσπάθειες να φτάσει απευθείας στους ασθενείς.

«Οι αγορές μας εξελίσσονται, ιδιαίτερα στον τομέα της παχυσαρκίας, καθώς γίνεται πιο ανταγωνιστικός και καταναλωτικά προσανατολισμένος», δήλωσε ο κ. Doustdar σε ανακοίνωση την Τετάρτη. «Η εταιρεία μας πρέπει επίσης να εξελιχθεί».

«Χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης ώστε να γίνουμε ταχύτεροι και πιο ευέλικτοι», πρόσθεσε.

Η Novo Nordisk αναμένει ότι η αναδιάρθρωση θα επιφέρει μία εφάπαξ δαπάνη 8 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών, η οποία θα επηρεάσει τα κέρδη της φετινής χρονιάς. Η εταιρεία μείωσε επίσης την πρόβλεψη για την ανάπτυξη λειτουργικών κερδών το 2025 στο εύρος 4 έως 10%, έξι ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα οδηγήσουν σε απλούστερη οργανωτική δομή και ταχύτερη λήψη αποφάσεων, όπως δήλωσε η εταιρεία. Οι εξοικονομήσεις θα επιτρέψουν περισσότερες επενδύσεις στην επιστήμη, στις εμπορικές λειτουργίες και στην παραγωγή. Η εταιρεία είχε ήδη ξεκινήσει πάγωμα προσλήψεων, με αποτέλεσμα κάποιοι νέοι υπάλληλοι να χάσουν τη θέση τους λίγο πριν ξεκινήσουν.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Novo Nordisk αυξήθηκαν περίπου 3% το πρωί της Τετάρτης στην Κοπεγχάγη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με τον Παρθενώνα φόντο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

15:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Σύλληψη 63χρονου άνδρα για βιασμό 71χρονης

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα: Φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με δίκαιο τρόπο»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα

15:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 15χρονος που προκάλεσε ατύχημα και τράπηκε σε φυγή

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

15:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χίος: Το συγκρότημα της Νέας Μονής αποκτά σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στις Συκιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ