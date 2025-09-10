Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

Η δανική φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, γνωστή για τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα μειώσει κατά 11% το παγκόσμιο προσωπικό της, σε μια προσπάθεια μείωσης κόστους και αναζωογόνησης των προοπτικών ανάπτυξής της.

Η εταιρεία θα απολύσει περίπου 9.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 5.000 στη Δανία, και αναμένει ότι η απόφαση αυτή θα εξοικονομήσει 8 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως μέχρι το τέλος του 2026.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς δυσμενών ανακοινώσεων από τη φαρμακευτική εταιρεία, η οποία πρόσφατα αντικατέστησε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη και είδε την τιμή της μετοχής της να καταρρέει.

Μόλις πριν από έναν χρόνο, η Novo Nordisk φαινόταν να αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις: περισσότερους υπαλλήλους, περισσότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη αξία αγοράς. Για ένα διάστημα, ήταν η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος υπήρξε ταραχώδης. Η εταιρεία αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό από τα φάρμακα απώλειας βάρους της Eli Lilly και από φθηνότερες αντιγραφές. Οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από κάποια αποτελέσματα των δοκιμών φαρμάκων υπό ανάπτυξη.

Τον τελευταίο χρόνο, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 60%. Τον περασμένο μήνα, ο Maziar Mike Doustdar ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος με αποστολή να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι επιλέχθηκε για το ιστορικό του στην ταχεία επίτευξη ανάπτυξης.

Αν και η Novo Nordisk ήταν από τις πρώτες που εισήγαγαν στην αγορά τα μεταμορφωτικά φάρμακα για την απώλεια βάρους, γνωστά ως GLP-1s, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει το προβάδισμά της σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό πεδίο. Σε μέρος, όπως λένε οι αναλυτές, επειδή καθυστέρησε να προσανατολίσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή.

Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της εκατονταετούς ιστορίας της, η εταιρεία επικεντρωνόταν στον διαβήτη και στην πώληση ινσουλίνης. Το ευρύ ενδιαφέρον για τα φάρμακα απώλειας βάρους αιφνιδίασε τη διοίκηση, η οποία πλέον εντείνει τις προσπάθειες να φτάσει απευθείας στους ασθενείς.

«Οι αγορές μας εξελίσσονται, ιδιαίτερα στον τομέα της παχυσαρκίας, καθώς γίνεται πιο ανταγωνιστικός και καταναλωτικά προσανατολισμένος», δήλωσε ο κ. Doustdar σε ανακοίνωση την Τετάρτη. «Η εταιρεία μας πρέπει επίσης να εξελιχθεί».

«Χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης ώστε να γίνουμε ταχύτεροι και πιο ευέλικτοι», πρόσθεσε.

Η Novo Nordisk αναμένει ότι η αναδιάρθρωση θα επιφέρει μία εφάπαξ δαπάνη 8 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών, η οποία θα επηρεάσει τα κέρδη της φετινής χρονιάς. Η εταιρεία μείωσε επίσης την πρόβλεψη για την ανάπτυξη λειτουργικών κερδών το 2025 στο εύρος 4 έως 10%, έξι ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα οδηγήσουν σε απλούστερη οργανωτική δομή και ταχύτερη λήψη αποφάσεων, όπως δήλωσε η εταιρεία. Οι εξοικονομήσεις θα επιτρέψουν περισσότερες επενδύσεις στην επιστήμη, στις εμπορικές λειτουργίες και στην παραγωγή. Η εταιρεία είχε ήδη ξεκινήσει πάγωμα προσλήψεων, με αποτέλεσμα κάποιοι νέοι υπάλληλοι να χάσουν τη θέση τους λίγο πριν ξεκινήσουν.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Novo Nordisk αυξήθηκαν περίπου 3% το πρωί της Τετάρτης στην Κοπεγχάγη.