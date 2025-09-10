Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

Ο Sudan Gurung βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αναταραχών στο Νεπάλ, καθώς ο πρώην DJ και ιδρυτής της ΜΚΟ Hami Nepal κινητοποίησε τη νεολαία, οδηγώντας σε ανατροπή της κυβέρνησης.

Χωρίς ποτέ να έχει πολιτική εμπειρία ή να το επιδιώξει, ο Gurung συντονίζει τις διαδηλώσεις, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους πιο ευάλωτους και οργανώνει επιχειρήσεις βοήθειας για τα παράπλευρα θύματα της εξέγερσης. Στο Νεπάλ, ο 36χρονος θεωρείται «φιλάνθρωπος» και ακτιβιστής, αλλά η σημερινή του στάση είναι αποτέλεσμα προσωπικής τραγωδίας.

Πριν από δέκα χρόνια, ο Gurung ζούσε έντονη νυχτερινή ζωή ως ιδιοκτήτης κλαμπ και DJ, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά κέρδη. Όλα άλλαξαν στις 25 Απριλίου 2015, όταν ο σεισμός μεγέθους 7,9 Ρίχτερ στοίχισε τη ζωή του γιου του και τραυμάτισε χιλιάδες. Όπως δήλωσε αργότερα, κρατούσε το παιδί του στα χέρια του ενώ ξεψυχούσε.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Gurung αφιερώθηκε στην ανθρωπιστική δράση. Το 2020 ίδρυσε τη ΜΚΟ Hami Nepal, αρχικά για τη στήριξη των σεισμοπαθών, η οποία γρήγορα προσέλκυσε 1.600 μέλη και στράφηκε στη νεολαία, καλώντας τους να δράσουν για αλλαγή στο Νεπάλ. Κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις, η οργάνωση παρείχε πρακτικές οδηγίες στους διαδηλωτές για να αποφύγουν συλλήψεις, όπως να φορούν καθημερινά ρούχα και να μη φέρουν κινητά ή πλακάτ.

Ωστόσο, η Hami Nepal έχει εγείρει ερωτήματα για τη χρηματοδότησή της. Όπως αναφέρουν οι The Times Patriot, τα κεφάλαια δεν δικαιολογούνται από την προσωπική περιουσία του Gurung ή τις δωρεές Νεπαλέζων, ενώ φέρονται να προέρχονται από ξένα funds όπως τα Infinity Holdings και Barbara Foundation, που στο παρελθόν συνδέθηκαν με χώρες σε περίοδο εξεγέρσεων. Οι επικριτές υπονοούν ενδεχόμενη εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων, χωρίς να παρουσιάζουν αποδείξεις.

