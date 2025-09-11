Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Λιοντάρια κατασπάραξαν φύλακα ζωολογικού κήπου μέσα σε 15 λεπτά

Τραγικό θάνατο βρήκε 58χρονος ζωοφύλακας στην Ταϊλάνδη, όταν δέχθηκε επίθεση από αγέλη λιονταριών μπροστά στα μάτια ανήμπορων επισκεπτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Safari World Bangkok, περίπου στις 11 π.μ. τοπική ώρα, όπως μεταδίδει ο βρετανικός Independent.

Η στιγμή της επίθεσης

Ο άτυχος Τζιαν Ρανγκχαρασαμί, με τριακονταετή εμπειρία στη φροντίδα λιονταριών, βγήκε από το τζιπ του μέσα στο πάρκο, παρά τον αυστηρό κανόνα που απαγορεύει την έξοδο από τα οχήματα.

Ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα από πίσω και τον κατασπάραξε, ενώ στη συνέχεια τρία με τέσσερα ακόμη ζώα ενώθηκαν στην επίθεση. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι τουρίστες προσπάθησαν μάταια να αποτρέψουν τα λιοντάρια, κορνάροντας και φωνάζοντας, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα.

Σύμφωνα με τον τοπικό γιατρό καθηγητή Ταβατσάι Καντσαναρίν, η φρίκη διήρκεσε περίπου 15 λεπτά μέχρι να καταφέρουν οι υπάλληλοι του πάρκου να φτάσουν στο σημείο. Ο Ρανγκχαρασαμί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Intrarat, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο φύλακας παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας, καθώς άφησε ανοιχτή την πόρτα του οχήματος. «Κανονικά ο υπάλληλος μένει στο αυτοκίνητο και το λιοντάρι απομακρύνεται μόλις ξεκινήσει η μηχανή. Εδώ η πόρτα ήταν ανοιχτή», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Νιρουτσπόν Γιοθαμάτ.

Η ζώνη σαφάρι έχει κλείσει προσωρινά με εντολή του Τμήματος Εθνικών Πάρκων και Φύσης της Ταϊλάνδης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Εκπρόσωπος του Safari World τόνισε ότι και τα 32 λιοντάρια του πάρκου διαθέτουν άδεια και πως ακολουθούνται πάντα οι κανόνες, ωστόσο το περιστατικό προκαλεί έντονη κριτική από φιλοζωικές οργανώσεις.

Η PETA κάλεσε το πάρκο να μεταφέρει τα λιοντάρια σε καταφύγιο, επισημαίνοντας ότι τα ζώα δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να εκδηλώσουν φυσικά ένστικτα. Ο Έντουιν Βικ από το Wildlife Friends Foundation Thailand υπογράμμισε: «Αυτό το περιστατικό είναι μια υπενθύμιση ότι τα άγρια ζώα, ακόμα κι αν μεγαλώσουν από ανθρώπους, παραμένουν απρόβλεπτα και θανάσιμα επικίνδυνα».

Η τραγωδία στην Μπανγκόκ έρχεται λίγους μήνες μετά από άλλο αιματηρό περιστατικό, όταν μια σπάνια λευκή τίγρη στο Ζωολογικό Κήπο της Μαριούπολης στην Ουκρανία σκότωσε τον φροντιστή της. Τον Απρίλιο, ο 23χρονος Αλεξέι Μελνίκοφ βρήκε ακαριαίο θάνατο από δάγκωμα στο κεφάλι από την τίγρη που ονομαζόταν Λούσι.