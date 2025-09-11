Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

Ένας εργαζόμενος παρακολουθεί οθόνες κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής παραγωγής σε νεόκτιστο εργοστάσιο πυρομαχικών πυροβολικού της γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων Rheinmetall στο Unterluess της Γερμανίας, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

Βλήματα πυροβολικού για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σχεδιάζει να κατασκευάζει η γερμανική βιομηχανία όπλων Rheimetall, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Ντένις Σμιχάλ.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε μια έκταση που βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή της Ουκρανίας, όπου θα κατασκευασθεί μια νέα μονάδα παραγωγής βλημάτων Rheinmetall για τις ανάγκες των Αμυντικών Δυνάμεων», δήλωσε ο Ντενίς Σμιχάλ μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο ζητά βοήθεια από τους Δυτικούς εταίρους του για να αναβαθμίσει την εγχώρια βιομηχανία όπλων, καθώς συνεχίζει να αποκρούει τις ρωσικές δυνάμεις για τέταρτη χρονιά από την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

Άγνωστο είναι ακόμη εάν η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται με την απορρόφηση προγραμμάτων SAFE από την Ουκρανία.

