Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

Οι γαμήλιες φωτογραφίες προβλημάτισαν έντονα ένα ζευγάρι και μάλιστα για 4 χρόνια, εξαιτίας της παρουσίας ενός άγνωστου άνδρα

Η Μισέλ και ο Τζον Γουάλι, περιτρυγιρισμένοι από συγγενείς και φίλους στην ομορφότερη μέρα της ζωή τους, σε ένα ξενοδοχείο της Σκωτίας, παρατήρησαν ένα άνδρα, να στέκεται στη μέση της αίθουσας εμφανώς απορημένος.

Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν από τις φωτογραφίες, όπου ένας άγνωστος, τον οποίο κανείς, ούτε το ζευγάρι, ούτε οι καλεσμένοι γνώριζαν, βρέθηκε στη δεξίωση και στα φωτογραφικά καρέ, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι.

Παρά τις έρευνές τους για τον μυστηριώδη καλεσμένο, δεν βρήκαν απαντήσεις, μέχρι που ένας διαδικτυακός ντετέκτιβ συμμετείχε στην αναζήτηση και αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του αγνώστου.

Ο Άντριου Χίλχαους, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν καλεσμένος σε έναν άλλο γάμο δύο μίλια μακριά, δήλωσε στο BBC Scotland News ότι συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε λάθος χώρο μόνο όταν η νύφη περπάτησε στον διάδρομο.

Την ίδια μέρα, ο Άντριου Χίλχαουζ άργησε για έναν γάμο. Με πέντε λεπτά να απομένουν, σταμάτησε στον χώρο όπου του είχαν πει να πάει, μπήκε βιαστικά και κάθισε στη θέση του. Η σύντροφος του Άντριου του είχε δώσει εντελώς λάθος χώρο.

Γνώριζε μόνο τη σύντροφό του και τη μέλλουσα νύφη, γι' αυτό και δεν παραξενεύτηκε που δεν αναγνώρισε κανέναν άλλον παρευρισκόμενο.

Μόλις τελείωσε η τελετή, ο Άντριου, κατευθύνθηκε προς την έξοδο, αλλά τότε φώναξαν τον κόσμο για φωτογράφιση, και κάπως έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο των φωτογραφιών ενός νιόπαντρου ζευγαριού το οποίο ούτε καν γνώριζε.

Στη συνέχεια, μπόρεσε να πάει στον γάμο στον οποίο σκόπευε να παραστεί.

Τελικά, ένας φίλος του έστειλε την έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπόρεσε να εξηγήσει διαδικτυακά γιατί βρισκόταν εκεί πριν από τέσσερα χρόνια.

Η εξήγηση του Άντριου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε περισσότερα από 600 σχόλια και πάνω από 29.000 likes.

Τον έφερε επίσης σε επαφή με τη νύφη Μισέλ - το ζευγάρι είναι πλέον φίλοι στο Facebook, και η δια ζώσης συνάντησή τους έδωσε συνέχεια στην απίθανη σχέση τους.