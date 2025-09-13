Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Facebook από το China Insider έχει γίνει viral, προκαλώντας έκπληξη και αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό φαίνεται μια νεαρή γυναίκα να βρίσκεται σε δημόσια τουαλέτα, όπου για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λωρίδα χαρτιού υγείας πρέπει πρώτα να σαρώσει ένα QR code με το κινητό της και να παρακολουθήσει μια σύντομη διαφήμιση.

