Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις
Στην Κίνα οι τουαλέτες έγιναν… έξυπνες! Νέα συστήματα ζητούν από τους χρήστες να δουν μια διαφήμιση ή να πληρώσουν για να πάρουν χαρτί υγείας. Το viral trend που κάνει θραύση στο διαδίκτυο.
Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Facebook από το China Insider έχει γίνει viral, προκαλώντας έκπληξη και αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό φαίνεται μια νεαρή γυναίκα να βρίσκεται σε δημόσια τουαλέτα, όπου για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λωρίδα χαρτιού υγείας πρέπει πρώτα να σαρώσει ένα QR code με το κινητό της και να παρακολουθήσει μια σύντομη διαφήμιση.
