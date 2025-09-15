Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

Η εσωτερική αξιολόγηση που έφερε τα πάνω – κάτω σε τράπεζα

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο
ΚΟΣΜΟΣ
Η Banco Itaú απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους έπειτα από έλεγχο σε σχέση με την εφαρμογή της τηλεργασίας, που έδειξε έως και 4 ώρες μη χρήση των υπολογιστών.

Η εταιρεία διαπίστωσε ότι κατά τις ώρες τηλεργασίας, υπήρχαν περίοδοι έως και 4 ωρών χωρίς να καταγράφεται καμία κίνηση.

Η τηλεργασία γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στις εταιρείες, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον το προσωπικό εκπληρώνει πράγματι τα καθήκοντά του. Η Banco Itaú, το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Βραζιλίας, έχοντας κατά νου αυτόν τον φόβο, διεξήγαγε εξαμηνιαία εσωτερική έκθεση παραγωγικότητας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοί της περνούσαν έως και τέσσερις ώρες χωρίς καμία καταγεγραμμένη δραστηριότητα κατά την τηλεργασία. Αυτό οδήγησε στην απόλυση περισσότερων από 1.000 εργαζομένων.

Για να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα, τα οποία οδήγησαν σε μαζικές απολύσεις, η εταιρεία παρακολούθησε τον εξοπλισμό υπολογιστών των εργαζομένων. Πηγές στην εταιρεία εξηγούν ότι «η τηλεργασία έχει φέρει νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες προκλήσεις στη διοίκηση. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι της εταιρείας χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι θεωρούν αυτό το μέτρο «καταχρηστικό» και θέτει σε κίνδυνο τα εργασιακά δικαιώματα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Ομοσπονδία Τραπεζικών Υπαλλήλων του Σάο Πάολο περιγράφει το μέτρο ως «απλό κριτήριο», καθώς «το γεγονός ότι ένας υπολογιστής δεν καταγράφει δραστηριότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται.

Μπορεί να βρίσκεται σε τηλεφωνική συνάντηση, να εξετάζει έντυπα έγγραφα, να συντονίζει εργασίες με την ομάδα ή ακόμα και να αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης».

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν, επίσης, επικρίνει την αδυναμία να ληφθούν υπόψη πιθανές τεχνικές βλάβες, προβλήματα υγείας και η ανάγκη για διαλείμματα από τις πολλές ώρες μπροστά σε μία οθόνη. Πιστεύουν ακόμη ότι η τηλεργασία χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την εντατικοποίηση της ψηφιακής επιτήρησης.

Για αυτούς τους λόγους, το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά και θα απαιτήσει την επαναπρόσληψη των απολυμένων. Ζητά, επιπλέον, συνάντηση με τη διοίκηση για τον καθορισμό σαφών και διαφανών κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόδοσης στο νέο υβριδικό εργασιακό περιβάλλον.

