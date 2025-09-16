ΗΠΑ: Μητέρες κατέδωσαν τους γιους τους επειδή βανδάλισαν σχολείο

Δύο αγόρια, τα οποία βανδάλισαν αίθουσα πληροφορικής ενός δημοτικού σχολείο στην κεντρική Φλόριντα, προκαλώντας ζημιές ύψους 50.000 δολαρίων, συνελήφθησαν αφού τους «κάρφωσαν» οι μητέρες τους στις Αρχές.

Τα αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, διέρρηξαν -κατά τη διάρκεια της ημέρας- το δημοτικό σχολείο «Friendship» στην Ντελτόνα το Σάββατο και επέστρεψαν το βράδυ για να προκαλέσουν περισσότερες φθορές, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Volusia.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το γραφείο του σερίφη, φαίνεται μια σπασμένη γυάλινη πόρτα μέσα στην αίθουσα πληροφορικής, πολλά αναποδογυρισμένα τραπέζια και ράφια, σκισμένα βιβλία αλλά και γκράφιτι στους τοίχους.

Μόλις τα πλάνα των δραστών έγιναν δημόσια, οι ίδιες οι μητέρες τους ήταν αυτές που απευθύνθηκαν στις Αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Διαβάστε επίσης