Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

«Είναι απάνθρωπο να αναμένει κάποιος σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, τσακισμένα και τραυματισμένα από τις 700 και πλέον ημέρες αδυσώπητης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε εκπρόσωπος της Unicef

Newsbomb

UNICEF-GAZA
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αξιωματούχος της Unicef δήλωσε ότι είναι «απάνθρωπο» να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα φύγουν από την πόλη της Γάζας καθώς οι καταυλισμοί νοτιότερα είναι μη ασφαλείς, υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να τα δεχθούν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στην Πόλη της Γάζας, το βασικό αστικό κέντρο στον θύλακα όπου το Ισραήλ έχει δώσει εντολή τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Έως τώρα, πάνω από 140.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί νοτιότερα από τις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα πληθυσμό περίπου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.

«Είναι απάνθρωπο να αναμένει κάποιος σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, τσακισμένα και τραυματισμένα από τις 700 και πλέον ημέρες αδυσώπητης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της Unicef, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τον καταυλισμό του Μαουάσι στη Γάζα.

Όσοι έφυγαν επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας

Οι συνθήκες εκεί είναι τόσο απελπιστικές που κάποιοι, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τη νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, γυρνούν και πάλι προς τα πίσω, εκεί που πέφτουν βόμβες, όπως δήλωσαν στο Reuters.

«Οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν κάποια καλή επιλογή –να παραμείνουν στον κίνδυνο ή να διαφύγουν σε ένα μέρος που επίσης γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι κάποια παιδιά έχουν σκοτωθεί στον καταυλισμό του Μαουάσι ενώ προσπαθούσαν να βρουν νερό.

Η Ίνγκραμ περιέγραψε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν αυτή την εβδομάδα την Πόλη της Γάζας, ακολουθώντας τον βασικό δρόμο εξόδου από εκεί. Μία μητέρα, η Ίσραα, έκανε τη διαδρομή αυτή με τα πόδια, συνοδευόμενη από τα πέντε, πεινασμένα και διψασμένα παιδιά της, δύο εκ των οποίων δεν είχαν παπούτσια, δήλωσε η Ίνγκραμ, που τα συνάντησε.

«Περπατούσαν στο άγνωστο –χωρίς σαφή προορισμό ή σχέδιο—με λίγες ελπίδες να βρουν παρηγοριά», δήλωσε η Ίνγκραμ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα από ΟΗΕ και ΕΕ

15:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του

15:08WHAT THE FACT

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:03LIFESTYLE

Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας την θυμόμαστε όπως πραγματικά ήταν, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε»

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

14:55WHAT THE FACT

Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ