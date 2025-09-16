«Zapad 2025»: Παρουσία του Πούτιν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας - Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, φέροντας στρατιωτική αμφίεση, επιθεωρεί ρωσικά όπλα και εξοπλισμό στις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad-2025», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέβη στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ για να παρακολουθήσει τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Φορώντας στρατιωτική στολή, ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ και τον αναπληρωτή του. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ασκήσεις «Zapad» είχαν ως στόχο να προβούν σε δοκιμές στοιχείων υπεράσπισης του «ενωσιακού κράτους» Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Russian President Putin, wearing military fatigues, visited the Mulino Training Ground in Nizhny Novgorod to oversee the active phase of the joint Russia-Belarus “Zapad-2025” drills, which he said involve about 100,000 troops at 41 sites across both countries. pic.twitter.com/QwZ6puU0Xn — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας τη Δευτέρα, αποδεχόμενοι πρόσκληση για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Χθες Δευτέρα, το Reuters και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία φωτογράφισαν στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Λευκορωσία να παρακολουθούν τις ασκήσεις «Zapad-2025» μαζί με παρατηρητές από άλλες χώρες.

Putin personally thanked the invited foreign officers present at the Zapad-2025 exercises in Belarus, including officers from the United States, Turkey and Hungary. pic.twitter.com/EAoHeoOp7e — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) September 16, 2025

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ της Λευκορωσίας έλαβε πρόσκληση για τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει τη στρατιωτική άσκηση ZAPAD-2025 στη Λευκορωσία στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV) και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση υπό το πρίσμα των πρόσφατων παραγωγικών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

