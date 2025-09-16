Ουκρανία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης ρωσικού drone σε κτίριο πανεπιστημίου - Βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ρωσικό πλήγμα.

Ρωσική επίθεση κατά ακαδημαϊκού κτιρίου σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με drone σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή Slobidskyi του Χαρκόβου. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε την οροφή του κτιρίου, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Το βίντεο της επίθεσης:

? Russia hit Kharkiv in the middle of the day



Local publics are writing about a Russian drone hitting the building of the National Pharmaceutical University. pic.twitter.com/sr0QxuFx0U — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Οι υπάλληλοι κρύφτηκαν στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ένας από αυτούς υπέστη σοκ, δήλωσε ο αντιπρύτανης Oleksandr Kukhtenko.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, στο κτίριο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην πόλη γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα, πιθανώς χρησιμοποιώντας καμικάζι drones Geran-2, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας του Χαρκόβου. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι μερικά από τα drones που πλησίαζαν καταρρίφθηκαν.

