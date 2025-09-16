Ουκρανία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης ρωσικού drone σε κτίριο πανεπιστημίου - Βίντεο
Η Ρωσία επιτέθηκε στην πόλη χρησιμοποιώντας καμικάζι drones
Ρωσική επίθεση κατά ακαδημαϊκού κτιρίου σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.
Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με drone σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή Slobidskyi του Χαρκόβου. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε την οροφή του κτιρίου, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, σύμφωνα με το Kyiv Independent.
Το βίντεο της επίθεσης:
Οι υπάλληλοι κρύφτηκαν στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ένας από αυτούς υπέστη σοκ, δήλωσε ο αντιπρύτανης Oleksandr Kukhtenko.
Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, στο κτίριο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.
Η Ρωσία επιτέθηκε στην πόλη γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα, πιθανώς χρησιμοποιώντας καμικάζι drones Geran-2, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας του Χαρκόβου. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι μερικά από τα drones που πλησίαζαν καταρρίφθηκαν.